Harry Potter e Animali Fantastici: tutti i film (e gli adattamenti) e l'ordine in cui guardarli

05/06/2019

L'universo magico di Harry Potter ideato dalla nota autrice J.K. Rowling vanta ben 8 pellicole, un'opera teatrale e la saga prequel Animali Fantastici. Ecco tutti i film e l'ordine in cui guardarli.

Era il lontano 2001 quando faceva il suo debutto nelle sale cinematografiche Harry Potter e la Pietra Filosofale, pellicola tratta dal primo romanzo di quella che sarebbe poi diventata una delle saghe letterarie più amate di sempre da milioni di fan.

Solo i babbani più distratti infatti non conoscono il maghetto più famoso al mondo, nato dalla straordinaria e brillante mente della scrittrice J.K. Rowling che ha dato vita ad un universo magico straordinario ricco di personaggi e creature fantastiche. Ad interpretare Harry Potter sul grande schermo è l'attore britannico Daniel Radcliffe.

Il successo planetario ottenuto dalla serie di libri, ha convinto Warner Bros. a trasformarli in una saga cinematografica composta da ben 8 film che hanno incassato complessivamente quasi 8 miliardi di dollari in tutto il mondo.

Questi incredibili risultati hanno poi portato alla realizzazione di uno spettacolo teatrale, il cui script è diventato l'ottavo romanzo intitolato Harry Potter e la maledizione dell’erede.

Nel 2016 J.K. Rowling ha firmato la sceneggiatura di Animali fantastici e dove trovarli, primo film della saga prequel di Harry Potter composta da altre quattro pellicole. Lo scorso novembre 2018 invece è uscito il secondo capitolo dello spin-off, Animali Fantastici: I crimini di Grindelwald, che non è riuscito però a bissare il successo del precedente film.

In questa guida vi forniremo un approfondimento su tutte le pellicole dedicate all'universo magico di Harry Potter, compreso anche l'adattamento teatrale, e troverete due alternative per l'ordine di visione. Siete pronti ad avventurarvi nel Wizarding World?

Ecco tutti i film di Harry Potter e di Animali Fantastici in ordine cronologico.

Harry Potter e la pietra filosofale (2001)

Titolo originale: Harry Potter and the Philosopher's Stone

Regia: Chris Columbus

Harry Potter è un ragazzino rimasto orfano dei suoi genitori. Cresciuto nella casa dei suoi zii che non lo hanno mai trattato con gentilezza, la sua vita cambierà per sempre il giorno del suo undicesimo compleanno. Harry infatti scopre di essere un mago dopo aver ricevuto la lettera di ammissione alla Scuola di Magia e Stregoneria di Hogwarts.

Il ragazzo viene poi a conoscenza del suo passato: anche i suoi genitori erano maghi e non sono morti in un incidente stradale ma sono stati uccisi dal mago più oscuro e malvagio di tutti i tempi, Lord Voldemort. A fare da guida ad Harry per scoprire tutto sul mondo magico è Hagrid, custode delle chiavi di Hogwarts, che lo porterà a Diagon Alley ad acquistare la sua bacchetta magica e tutto il necessario per la Scuola di Magia e Stregoneria.

Sul treno espresso per Hogwarts, Harry conoscerà i suoi due migliori amici, Ron e Hermione, che lo accompagneranno nelle sue avventure. Durante il suo primo anno scolastico infatti Harry si ritroverà ad affrontare Colui che non deve essere nominato (Voldemort). Il mago oscuro sta cercando di riprendere i suoi poteri e per farlo dovrà rubare la pietra filosofale, custodita ad Hogwarts, che permette a chi la usa di diventare immortale. Harry, Ron ed Hermione dovranno superare diverse sfide per fermare i piani di Voldemort...

Harry Potter e la camera dei segreti (2002)

Titolo originale: Harry Potter and the Chamber of Secrets

Regia: Chris Columbus

Al suo secondo anno nella Scuola di Magia e Stregoneria, Harry Potter dovrà affrontare una nuova e terrificante minaccia. Nonostante gli avvertimenti ed i tentativi dell'elfo domestico Dobby di sabotare il ritorno del giovane mago ad Hogwarts, Harry riesce a raggiungere la scuola insieme a Ron a bordo di una macchina volante con la quale poi finiscono contro il Platano Picchiatore che quasi la distrugge.

Una volta arrivati ad Hogwarts scoprono che la camera dei segreti è stata riaperta e una creatura spaventosa sta mettendo in grave pericolo la vita di molti studenti, alcuni dei quali finiscono per essere pietrificati. Harry, insieme ai suoi fidati amici Ron e Hermione, dovranno riuscire a fermarla ed il giovane mago si ritroverà faccia a faccia con Tom Riddle (il vero nome di Voldemort).

Quest'ultimo, grazie al suo diario incantato, riesce a manipolare e a rapire Ginny, la sorella minore di Ron, portandola nella camera dei segreti. Per salvarla, Harry dovrà affrontare l'enorme e terribile basilisco, il cui sguardo è capace di uccidere o di pietrificare se incrociato indirettamente...

Harry Potter e il prigioniero di Azkaban (2004)

Titolo originale: Harry Potter and the Prisoner of Azkaban

Regia: Alfonso Cuarón

Harry Potter ha ormai tredici anni ed è costretto a passare ancora una volta le sue vacanze estive con i perfidi zii, i suoi unici parenti. Tutto sembra scorrere tranquillamente fino all'arrivo della zia Marge, la prepotente sorella di zio Vernon, che inizia a maltrattare e insultare Harry. Il giovane mago esasperato la fa gonfiare come fosse un pallone e Marge comincia ad alzarsi in aria.

Spaventato e temendo di ricevere una punizione dai suoi zii e dal ministero della magia (agli studenti è vietato fare incantesimi nel mondo dei babbani), Harry fa i bagagli e scappa in piena notte e sale sul Nottetempo, un bus magico che soccorre tutti i maghi in difficoltà. Nel frattempo il famigerato e pluriassassino Sirius Black è fuggito dalla famosa prigione di massima sicurezza di Azkaban e sembra si sia messo sulle tracce di Harry Potter.

Il giovane mago riesce a raggiungere il Paiolo Magico dove incontra il Ministro della Magia Caramell che gli dice che non sarà punito. Insieme ai suoi inseparabili amici Ron Weasley e Hermione Granger, Harry sale sull'Espresso per Hogwarts dove si apprezza ad iniziare il terzo anno. A causa della fuga di Sirius Black però, Caramell decide di far mettere la scuola sotto la sorveglianza dei terrificanti Dissennatori, le guardie di Azkaban.

Il passato del pluriassassino sembra essere legato a quello dei genitori di Harry e tutto lascia pensare che l'uomo sia scappato dal carcere con l'intendo di uccidere il giovane mago. Tuttavia le cose non sono esattamente come sembrano ed Harry riuscirà a scoprire quali sono i veri piani di Sirius...

Harry Potter e il calice di fuoco (2005)

Titolo originale: Harry Potter and the Goblet of Fire

Regia: Mike Newell

Il quarto anno di Harry Potter ad Hogwarts sarà animato dal famoso Torneo Tremaghi, una leggendaria competizione in cui tre studenti delle tre scuole di Magia e Stregoneria più importanti al mondo dovranno sfidarsi e superare prove davvero molto pericolose. I nomi di coloro che rappresenteranno la propria scuola nel torneo, vengono tirati fuori dal Calice di Fuoco.

A difendere i colori di Hogwarts sarà Cedric Diggory della casa di Tassorosso, mentre Viktor Krum (noto cercatore della nazionale di Quiddic bulgara) sarà il campione Durmestrang e Fleur Delacour di Beauxbatons. Quest'anno però, per la prima volta nella storia della competizione, il Calice di Fuoco annuncia anche un quarto nome: quello di Harry Potter, nonostante sia troppo giovane per gareggiare.

Potter si ritrova, suo malgrado, a prendere parte al torneo e a litigare con Ron, che è convinto che sia stato lo stesso Harry a mettere il suo nome nel Calice con l'inganno. I quattro maghi affronteranno prove dure tra cui quella con i draghi dove non mancheranno i rischi. Tuttavia nessuno sa che sul Torneo Tremaghi incombe l'ombra del malvagio mago oscuro Lord Voldemort e dei suoi seguaci, i Mangiamorte...

Harry Potter e l'Ordine della Fenice (2007)

Titolo originale: Harry Potter and the Order of the Phoenix

Regia: David Yates

Voldemort è tornato, ma nessuno al Ministero della Magia sembra credere alle parole di Harry che ha assistito al ritorno al mago oscuro e alla morte del povero Cedric Diggory. Una volta tornato a casa dei suoi zii, Harry e suo cugino Dudley vengono aggrediti da alcuni Dissennatori ed il giovane mago è costretto a praticare un Patronus.

A causa dell'utilizzo della magia davanti a un babbano, Harry viene convocato dal Ministero della Magia ma grazie a Silente e alla sua vicina di casa, Arabella Figg (una Maganò), viene assolto. Per il resto dell'estate, Harry si trasferisce a casa del suo padrino Sirius Black dove è solito riunirsi l’Ordine della Fenice, un’associazione di maghi creata per combattere Voldemort e i suoi seguaci.

Harry, Ron e Hermioni fanno poi ritorno ad Hogwarts dove però nessuno crede che il mago oscuro sia davvero tornato in quanto il Ministero della Magia sta facendo di tutto per screditare Potter utilizzando la Gazzetta del Profeta. Il ministro Caramell decide poi di inviare ad Hogwarts Dolores Umbridge assegnandole la cattedra di Difesa contro le Arti Oscure. La donna si rivela molto crudele e punirà spesso Harry ed i suoi amici; dopo l'allontanamento di Silente dalla scuola, la Umbridge diventa preside di Hogwarts.

Il giovane mago, privato anche dell'appoggio di Albus, decide così di reclutare altri studenti per formare il cosidetto Esercito di Silente. Il gruppo di ragazzi si riunisce nella Stanza delle Necessità per allenarsi e imparare da Harry gli incantesimi di difesa contro le arti oscure così da poter essere pronti per l'imminente battaglia contro Voldemort e i Mangiamorte...

Harry Potter e il principe mezzosangue (2009)

Titolo originale: Harry Potter and the Half-Blood Prince

Regia: David Yates

Per Harry, Ron e Hermione comincia il sesto anno nella Scuola di Magia e Stregoneria di Hogwarts e ad attenderli ci sono diverse novità. Il professor Piton è finalmente riuscito ad ottenere il posto di insegnante di Difesa delle Arti Oscure, mentre la cattedra di Pozioni viene affidata ad un vecchio amico di Silente, Horace Lumacorno.

Un giorno Harry entra in possesso di un misterioso libro di testo appartenuto ad uno studente che si faceva chiamare il "Principe Mezzosangue" dove sono annotati diversi incantesimi. Grazie agli appunti presenti su questo volume, Potter riesce ad ottenere ottimi risultati in Pozioni entrando così nelle grazie del professor Lumacorno.

Durante l'anno poi Harry tiene spesso delle lezioni private con Silente che gli mostra alcuni ricordi riguardanti la vita passata di Tom Riddle (Voldemort). Il preside gli chiede poi di ottenere un prezioso ricordo che appartiene a Lumacorno e che contiene informazioni importanti su come sconfiggere il perfido mago oscuro. Harry riesce ad entrarne in possesso e scopre che Voldemort ha suddiviso la sua anima in diverse parti e messa in oggetti magici o viventi noti con il nome di Hocrux.

Nel frattempo Draco Malfoy, manovrato dai Mangiamorte, sta mettendo a punto un terribile piano: il giovane Serpeverde riesce a far entrare i Mangiamorte ad Hogwarts e una dolorosa morte sconvolgerà la vita di Harry, Ron e Hermione...

Harry Potter e i Doni della morte - Parte 1 (2010)

Titolo originale: Harry Potter and the Deathly Hallows - Part 1

Regia: David Yates

Dopo la morte di Silente per mano di Piton, Hogwarts ed il Ministero della Magia sono ormai sotto il pieno controllo di Voldemort e dei Mangiamorte. Harry Potter è invece in fuga e, con l'aiuto di Ron e Hermione, è deciso a portare a termine il compito affidatogli da Silente prima di morire: trovare e distruggere i restanti Hocrux, contenenti le altre parti dell'anima di Voldemort.

Nel corso delle loro ricerche però, Harry viene a conoscenza di un'antica fiaba che racconta la leggenda dei Doni della Morte. E se questa storia si rivelasse reale, Voldemort potrebbe presto riuscire ad ottenere il potere assoluto. Tuttavia, quello che Harry ancora non sa è che il suo futuro è stato già scritto il giorno in cui è diventato "il bambino sopravvissuto".

Ora però lui non è più un ragazzino, è cresciuto ormai ed è pronto per la battaglia per la quale si è preparato durante tutti questi anni: lo scontro finale con il suo acerrimo nemico, Lord Voldemort...

Harry Potter e i Doni della morte - Parte 2 (2011)

Titolo originale: Harry Potter and the Deathly Hallows - Part 2

Regia: David Yates

Dopo essersi impadroniti di Hogwarts e del mondo magico, Voldemort ed i suoi seguaci hanno un solo compito da portare a termine: distruggere l'Esercito di Silente e uccidere Harry Potter. Quest'ultimo nel frattempo, aiutato da Ron e Hermione, ha organizzato un colpo alla Gringott, la nota banca dei maghi, per rubare un altro Hocrux.

Una volta recuperato l'oggetto, i tre riescono a scappare in sella ad un enorme drago e si dirigono alla Scuola di Magia e Stregoneria dove si trovano gli ultimi due Hocrux così da poter sconfiggere Voldemort. L'oscuro mago raduna ad Hogwarts tutto il suo esercito e l'attesa battaglia finale ha così inizio. Durante lo scontro Harry scopre finalmente in che modo distruggere Voldemort e decide di recarsi nella Foresta proibita dove lo aspetta il mago oscuro.

Una volta arrivato, il boccino d'oro che gli ha lasciato in eredità Silente, si apre mostrando la Pietra della Resurrezione. Harry si consegna così a Voldemort che lo uccide ma il ragazzo, invece di morire, si ritrova in un limbo dove ritrova Albus Silente che lo incoraggia a tornare in vita e sconfiggere Voldemort una volta per tutte...

Harry Potter e la maledizione dell'erede - L'opera teatrale

Oltre alla saga letteraria e alle pellicole, nel 2016 è stata realizzata anche un'opera teatrale intitolata Harry Potter e la maledizione dell'erede. Lo spettacolo di Jack Thorne, la cui sceneggiatura è stata firmata da J. K. Rowling, John Tiffany e dallo stesso Thorne, è ambientato vent'anni dopo il romanzo Harry Potter e i Doni della Morte.

La trama ruota intorno ad Albus Severus Potter, secondogenito di Harry Potter e Ginny Weasley, il cui nome è un omaggio al preside di Hogwarts e all’insegnante di Pozioni entrambi scomparsi. Il giovane mago si appresta ad affrontare il suo primo anno nella Scuola di Magia e Stregoneria insieme a Rose Granger-Weasley, figlia di Ron e Hermione.

A bordo dell'Espresso per Hogwarts Albus stringerà amicizia con Scorpius Malfoy, figlio di Draco e ben presto il giovane dovrà lottare con il peso di un'eredità familiare che ha mai voluto...

L'opera teatrale ha debuttato in anteprima al Palace Theatre di Londra il 7 giugno 2016 ed ha ottenuto un grande successo di critica e di pubblico conquistando anche ben nove Laurence Olivier Awards, tra cui quello come migliore opera teatrale nel 2017. Nel 2018 invece, lo spettacolo ha fatto il suo debutto ufficiale a Broadway, dove ha vinto poi il Tony Award.

Animali fantastici e dove trovarli

Nel 2016 è arrivato nelle sale cinematografiche Animali fantastici e dove trovarli, il primo capitolo della saga prequel ambientata sempre nell'universo magico di Harry Potter. A dirigere la pellicola è ancora una volta David Yates, già regista di ben quattro film di Harry Potter, mentre J.K. Rowling ha firmato la sceneggiatura.

Protagonista è il premio Oscar Eddie Redmayne che interpretata il Magizoologo Newt Scamander. La trama è ambientata nel 1926, quando il magico mondo statunitense è in subbuglio: il malvagio mago oscuro Gellert Grindelwald sembra essere scomparso e qualcosa di misterioso che sta causando distruzione e caos per le strade di New York.

Ignaro di quanto sta accadendo, Newt Scamander arriva in città alla ricerca di creature magiche che da tempo sta studiando. Le cose si complicheranno quando il Magizoologo perde la sua valigia, dove nasconde le sue creature, scambiandola con quella dell'ignaro No-Mag Jacob Kowalski. Quest'ultimo lascia uscire per sbaglio uno degli animali di Newt che dovrà così fare i conti con le rigide regole del MACUSA (il Magico Congresso degli Stati Uniti d’America)...

Animali fantastici: I Crimini di Grindelwald

Lo scorso novembre 2018 è uscito nelle sale il secondo capitolo della saga prequel di Harry Potter, Animali Fantastici: I Crimini di Grindelwald diretto sempre da David Yates. Tra i protagonisti troviamo Eddie Redmayne nei panni di Newt Scamander, Jude Law in quelli di un giovane Albus Silente e Johnny Depp nel ruolo dell'oscuro mago Gellert Grindelwald.

La trama ha inizio con Grindelwald che viene catturato dal MACUSA (Il Magico Congresso degli Stati Uniti d’America), grazie all'aiuto di Newt Scamander. Tuttavia, l'oscuro e potente mago riesce a fuggire dalla prigione e comincia a radunare tutti i suoi seguaci, che non conoscono davvero quali sono i piani reali di Grindelwald. Il mago infatti vuole che il mondo magico prenda il controllo anche su tutti i No-Mag.

Un giovane Albus Silente, per poter contrastare e fermare Grindelwald, decide di servirsi del suo ex studente, Newt Scamander, che accetterà di aiutarlo, inconsapevole dei rischi che dovrà affrontare per riuscire a trovare Credence, l'Obscuriale che Grindelwald sta disperatamente cercando di portare dalla sua parte...

Come guardare tutta la saga: due possibilità

Per poter guardare l'intera saga cinematografica dedicata all'universo magico di Harry Potter, esistono due modi: il primo, ovviamente, è quello cronologico e basta seguire la data di uscita di tutte le pellicole. Nel dettaglio, ecco l'ordine in cui guardarle:

Harry Potter e la pietra filosofale (2001) Harry Potter e la camera dei segreti (2002) Harry Potter e il prigioniero di Azkaban (2004) Harry Potter e il calice di fuoco (2005) Harry Potter e l’Ordine della Fenice (2007) Harry Potter e il Principe mezzosangue (2009) Harry Potter e i doni della morte – Parte 1 (2010) Harry Potter e i doni della morte – Parte 2 (2011) Animali fantastici e dove trovarli (2016) Animali fantastici – I crimini di Grindelwald (2018)

L'altro modo è invece quello di seguire l'ordine cronologico degli eventi della storia e, visto che la saga prequel Animali fantastici è ambientata diversi decenni prima di Harry Potter, l'ordine di visione è il seguente: