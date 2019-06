I kimono ispirati alle principesse Disney [GALLERY]

Insomma, ce n'è per tutti i gusti, e chissà che l'azienda non decida di accontentare anche qualche adulto amante del collezionismo, adattando il tradizionale abito giapponese alle mode del momento. Ad esempio, voi comprereste un verde kimono di Hulk o la versione purpurea di Iron Man?

La versione di Ariel , protagonista de La Sirenetta, è azzurra come l'oceano ed ha raffigurate conchiglie e stelle marine. Jasmine , vista in abito turchese nel film d'animazione Aladdin, viene raffigurata in mezzo a tanti fiori e il dettaglio che spicca su tutti è la famosa lampada del genio.

I classici kimono sono costituiti da un unico capo che avvolge il corpo e si stringe in vita mediante una fascia - chiamata obi - e il processo di fasciatura e legatura deve rispettare determinati canoni precisi e complessi. Nel caso dei bambini, ovviamente, rispettare la tradizione risulta cosa ardua ed è per questo che la versione di yukata venduta da Right-on è composta da due pezzi separati.

Un esempio di come si possano unire i due mondi - quello tradizionale d'élite e quello più commerciale e diffuso - ci giunge da Right-on , un sito di e-commerce giapponese che ha da poco lanciato una linea di yukata per bambine a tema Disney .

