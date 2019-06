Il segreto di una famiglia, il thriller argentino con Bérénice Bejo

A post shared by Bérénice Bejo (@berenicebejo_official) on Dec 2, 2017 at 11:18pm PST

View this post on Instagram

La Quietud è un ranch da sogno, situato nelle campagne vicino la capitale argentina. Qui vivono il consigliere Augusto Montemayor (Isidoro Tolcachir), sua moglie Esmeralda (Graciela Borges) e la loro giovane figlia Mia (Martina Gusmán). I tre vivono una vita agiata e felice, finchè un giorno Augusto non ha un infarto. La figlia maggiore, Eugenia (Bérénice Bejo), decide di partire da Parigi per stare accanto alla famiglia dopo dieci anni.

Questo sito internet utilizza cookie tecnici e di profilazione, anche di terze parti, per migliorare la tua esperienza di navigazione, analizzare l’utilizzo del sito e per proporti pubblicità in linea con le tue preferenze. Puoi saperne di più o per negare il consenso ad alcuni a tutti i cookie clicca qui Informativa sui Cookies. Chiudendo questo banner, cliccando in seguito o continuando a utilizzare il sito, acconsenti all’utilizzo dei predetti cookie.

Ok