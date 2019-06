Joker/Harley: Criminal Sanity racconterà il primo incontro del Joker con Harley Quinn

Fumetti

di Dan Cutali - 05/06/2019

Quest'autunno uscirà negli USA, sotto l'egida del marchio "adulto" DC Black Label, la miniserie Joker/Harley: Criminal Sanity, che si focalizzerà sulla follia del Joker e il suo primo incontro con Harley Quinn.

Il primo incontro tra il Joker e Harley Quinn subirà una svolta unica nel titolo da poco annunciato da DC Comics e che verrà pubblicato sotto l'etichetta DC Black Label, il cui esordio è previsto per questo autunno. Come scrive Newsarama, in Joker/Harley: Criminal Sanity dello scrittore Kami Garcia e degli artisti Mike Mayhew e Mico Suayan, viene dato più spazio ad Harleen Quinzel. La donna viene immaginata come una psichiatra/profiler forense, chiamata in causa dal Dipartimento di Polizia di Gotham City per aiutare a fermare un serial killer noto come il Joker.

DC Comics Il sorriso del Joker ammalierà Harleen Quinzel

Dan DiDio, co-editore di DC Comics, ha dichiarato:

Quando Kami [Garcia] è venuto da noi con l'idea di profilare uno dei più pericolosi e misteriosi personaggi dell'universo DC, ci sembrò nuova e originale. Kami, Mico [Suayan] e Mike [Mayhew] ci stanno mettendo una grande cura per assicurare che il mistero che circonda il Joker e Harley Quinn rimanga intatto, mentre allo stesso tempo stanno sviluppando una storia avvincente e appassionante. Questa serie è esattamente il tipo di storia unica a sé stante che è perfetta per l'etichetta Black Label di DC Comics, una di quelle che speriamo possa attirare il lettore casuale ma anche i nuovi fan di questi personaggi.

Kami Garcia ha aggiunto:

Non c'è alcun personaggio più terrificante del Joker. È uno dei serial killer psicopatici più complessi che siano mai stati creati. Mi sono voluto approcciare al Joker come se fosse una persona reale, uno psicopatico lucido e intelligente, che uccide soltanto perché ne ha voglia, non perché ha sofferto di una qualche delusione in passato. Secondo me, una versione lucida del Joker come i serial killer John Wayne Gacy o Ted Bundy, è ancora più spaventosa. Nella serie, Harley è l'unico personaggio che ha le abilità e l'intelligenza per rivaleggiare con lui, ma l'indagine la costringerà anche a fronteggiare i propri demoni interiori.

Annunciata al panel di DC/DC Black Label tenutosi al BookCon di New York City dall'1 al 2 giugno, Joker/Harley: Criminal Sanity è prevista come una miniserie di nove numeri in uscita a partire dal 2 ottobre.