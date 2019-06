Scandal

05/06/2019

Un riconoscimento importante per la star di Scandal che verrà premiata come artista dell'anno nella nuova edizione dei Jamaica's Independence Gala.

Kerry Washington sarà onorata con un 'Artistic Achievement Award' durante l'edizione numero 57 dei Jamaica's Independence Gala, in programma il prossimo 10 agosto presso l'Hilton Westchester Hotel, Rye, New York.

Per la star di Scandal, candidata all'Emmy e al Golden Globe per il ruolo di Olivia Pope, si tratta di un importante riconoscimento. L'evento annuale, organizzato dalla Jamaica Foundation of Houston, è volto a promuovere la cultura giamaicana nel mondo attraverso l'educazione e il volontariato. Kerry si è distinta per il suo impegno attivo nel mondo dello spettacolo, e con la serie Scandal ha ridefinito il ruolo delle donne di colore sullo schermo, spesso rilegate a figure fragili ed marginali.

Nata a New York, sua madre Valerie è di origine giamaicana e suo padre Earl è un afro-americano. Kerry si è sempre definita in parte inglese, afro-americana ma anche discendente di quegli africani schiavi nelle colonie caraibiche.

Si è fatta conoscere nel 2004 quando ha interpretato la moglie del musicista Ray Charles nel film biografico Ray, ruolo che le è valso una candidatura ai NAACP Image Awards. L'attrice è soprattutto nota per aver prestato il volto a Olivia Pope, protagonista della serie di Shonda Rhimes, Scandal, andato in onda per sette stagioni. Lo scorso anno, è approdata a Broadway recitando nello spettacolo teatrale American Son, e tra i suoi prossimi progetti c'è un film in arrivo su Netflix di cui è anche produttrice esecutiva.

Il presidente dei Jamaica's Independence Gala, Sephron Mair, ha dichiarato di aver scelto di onorare Kerry per il suo talento:

È un'attrice e una regista eccezionale e con Scandal è diventata la prima donna di colore a recitare come protagonista in TV.

L'evento non si limita solo a promuovere la cultura giamaicana nel mondo, ma si occupa anche di beneficenza. Come si legge sul sito relativo alla serata, parte del ricavato del Gala sarà devoluto a Food for the Poor Jamaica (FFP), la più grande organizzazione di beneficenza presente in Giamaica. La Food For The Poor Inc. ha sede in Florida ed è la più grande organizzazione internazionale di assistenza e sviluppo negli Stati Uniti.

Non possiamo che complimentarci con la nostra Kerry per il traguardo raggiunto!