Legion 3, il nuovo spot che introduce Charles Xavier

TV News Legion

di Giuseppe Benincasa - 05/06/2019 15:42 | aggiornato 05/06/2019 15:46

Ed ecco a voi, il professor Charles Xavier!

La terza stagione della serie TV Legion presenterà finalmente il padre di David, che non è altro che il leader degli X-Men, il professor Xavier.

Nell'interpretare il potente mutante, la star della serie Il Trono di Spade Harry Lloyd si unisce agli attori Patrick Stewart e James McAvoy, che hanno assunto il ruolo del professor X nella saga cinematografica degli X-Men. Il nuovo capitolo cinematografico sarà nelle sale giorno 6 giugno, con il titolo X-Men: Dark Phoenix. Mentre il professor Xavier nella terza e ultima stagione di Legion farà il suo debutto durante il terzo episodio.

Il nuovo promo di Legion 3 pubblicato dal profilo twitter ufficiale della serie, che potete vedere nel video qui sotto, rivela il professor Xavier - interpretato da Harry Lloyd - intento a costruire il casco Cerebro:

Per chi non lo sapesse, Cerebro - visto anche nella saga cinematografica degli X-Men, ha il fine di localizzare e identificare ogni forma di vita sulla Terra, in particolare i mutanti. Vedremo, nell'imminente terza stagione, se il famoso casco di Xavier servirà a rintracciare David e in che modo.

FOX 18 FOX Facebook Twitter Pinterest Sydney Barrett nella terza stagione di Legion

FOX Facebook Twitter Pinterest Rachel Keller torna nei panni di Syd nella terza stagione della serie Marvel Legion

FOX Facebook Twitter Pinterest Lenny, una delle pazienti del Clockworks Psychiatric Hospital

FOX Facebook Twitter Pinterest Aubrey Plaza è Lenny nella terza stagione di Legion

FOX Facebook Twitter Pinterest Ptonomy Wallace in Legion 3 su FOX

FOX Facebook Twitter Pinterest Amahl Farouk nella terza stagione di Legion

FOX Facebook Twitter Pinterest Il mutante Amahl Farouk in Legion 3

FOX Facebook Twitter Pinterest David Haller immerso nelle allucinazioni di Legion 3

FOX Facebook Twitter Pinterest David Haller, il protagonisa di Legion in una foto della terza stagione

Marvel Television e FX Networks manderanno in onda la terza e ultima stagione della serie TV Legion dal lunedì 24 giugno (negli Stati Uniti). Dopo gli eventi del finale della seconda stagione, che hanno rivelato David Haller (interpretato da Dan Stevens) come vero cattivo della serie, la nuova stagione racconterà della re-union di David e la sua amica Lenny Busker (Aubrey Plaza), mentre Syd Barrett (Rachel Keller), il Re Ombra (Navid Negahban), e tutti a Summerland lavorano per trovare un modo per sconfiggere il mutante di livello omega prima che sia troppo tardi.