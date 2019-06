Lo spettacolare Magical Pride a Disneyland Paris

La serata è ruotata intorno a una coloratissima parata, la Magical March of Diversity, dove gli ospiti hanno potuto assistere alla celebrazione delle diversità e a spettacoli maestosi live, da godersi tra un’attrazione e l’altra, un cono di pop-corn e un bastoncino di zucchero filato. Si sono esibiti diversi artisti internazionali, prima che il famoso parco si trasformasse in un vivace dj-set dove ballare alle luci del castello de La bella addormentata, che spalanca le porte al parco a tema.

Questo sito internet utilizza cookie tecnici e di profilazione, anche di terze parti, per migliorare la tua esperienza di navigazione, analizzare l’utilizzo del sito e per proporti pubblicità in linea con le tue preferenze. Puoi saperne di più o per negare il consenso ad alcuni a tutti i cookie clicca qui Informativa sui Cookies. Chiudendo questo banner, cliccando in seguito o continuando a utilizzare il sito, acconsenti all’utilizzo dei predetti cookie.

Ok