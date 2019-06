Miley Cyrus afferrata e (quasi) baciata da un fan: la risposta della cantante

Miley Cyrus si trovava a Barcellona con il marito Liam Hemsworth e stava uscendo dall'hotel in cui la coppia soggiornava, quando è stata attorniata da un gruppo di fan.

L'attrice e cantante americana sorrideva ai suoi ammiratori e firmava loro autografi, ma a un certo punto è stata afferrata da un ragazzo tra la folla che ha cercato di baciarla.

L'ex stellina Disney è riuscita a evitare il bacio dello sconosciuto e si è allontanata col marito al proprio fianco, dirigendosi verso l'auto che li aspettava appena fuori dall'albergo.

Il video della scena è stato postato su Twitter e sullo stesso social l'artista ha commentato la vicenda.

La cantante di She Is Coming ha risposto a una serie di commenti secondo i quali se la sarebbe cercata con una frase tratta dalla sua canzone Mother's Daughter: "Non scherzate con la mia libertà".

In un altro post, ha scritto:

She can be wearing what she wants. She can be a virgin. She can be sleeping with 5 different people.



She can be with her husband. She can be with her girlfriend. She can be naked.



She CAN’T be grabbed without her consent. #DontFuckWithMyFreedom pic.twitter.com/hBDzuflKF1