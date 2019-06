Notebook 7 e 7 Force sono i MacBook Pro di Samsung

Tecnologia

di Pasquale Oliva - 05/06/2019 12:38

Samsung guarda in casa Apple e lancia nuovi notebook con un design particolarmente somigliante a quello dei MacBook Pro. Ma le differenze non mancano, e alcune sono a favore dei Notebook 7 e 7 Force.

Non è un segreto che le aziende del settore tech guardino in casa delle concorrenti per trovare l'ispirazione per nuovi prodotti. È questo il caso di Samsung che ha presentato due nuovi dispositivi della linea Notebook 7 che ricordano molto i MacBook Pro di Apple, sua eterna rivale. I punti in comune dal punto di vista estetico sono evidenti, ma non mancano le differenze.

I due nuovi laptop Windows di Samsung sono muniti di un display Full HD rispettivamente da 13 e 15 pollici e hanno un design sottile, curato nei minimi particolari. Gli angoli sono smussati, le cornici del display sono ridotte (eccezion fatta per quella inferiore), i tasti della tastiera sono quasi in linea con lo chassis, il trackpad è spazioso.

HD Samsung

Sembra effettivamente di descrivere un MacBook Pro, ma i laptop di Samsung offrono qualcosa in più in termini di connettività. Gli ultimi notebook di Apple sono indubbiamente prodotti affidabili e di ottima fattura ma sono privi di quelle porte (escludendo le USB-C) che gli utenti utilizzano quasi tutti i giorni, assenze pesanti che impongono l'acquisto di adattatori con USB-A, HDMI e così via. Con i Notebook 7 questo problema fortunatamente non c'è, sono infatti muniti di due porte USB 3.0, una porta USB-C, una HDMI e di uno slot per le microSD.

Sotto la scocca dei due nuovi notebook di Samsung ci sono un processore Intel Core di ottava generazione e 8GB di RAM, a cui è possibile affiancare un SSD aggiuntivo e la GPU GeForce MX250 di Nvidia. La tastiera (il pulsante blu) ospita anche un sensore per le impronte digitali. Il lancio è previsto per il 26 luglio negli Stati Uniti d'America al prezzo di partenza di mille dollari.

HD Samsung

Per i più esigenti, Samsung ha presentato anche il Notebook 7 Force da 15 pollici con GPU GeForce GTX 1650, 16GB di memoria RAM, un porta Ethernet e due slot per storage aggiuntivo. Il prezzo di partenza in questo caso è di 1,499 dollari.