La ciurma attualmente è divisa sull’isola di Wano, tentando di organizzare una ribellione contro lo Shogun Orochi e la ciurma di pirati del terribile Kaido dei Quattro Imperatori. La ribellione sembra però condannata a fallire dopo che una spia ancora misteriosa ha fatto trapelare le informazioni ai soldati dello Shogun.

Tonoyasu, un nuovo personaggio alleato della ciurma e dei servitori di Momonosuke, per evitare che la rivolta per destituire Orochi fallisca ancora prima di iniziare, decide di sacrificarsi facendosi carico delle accuse legate alla ribellione, così da sviare l’attenzione dal piano ideato dagli alleati dell’erede dello Shogun Oden.

Si scopre quindi che Tonoyasu è in realtà Shimotsuki Yasuie, daimyo del territorio di Hakumai e vassallo del precedente Shogun Oden. Fu proprio lui ad aiutare Kin’emon e i suoi compagni a diventare servitori di Oden, e sotto la falsa identità di Tonoyasu ha sempre aiutato la popolazione di Ebisu per quel che poteva.

Rivelata dunque spontaneamente la sua identità, Yasuie si è lasciato catturare dalle guardie che hanno deciso di giustiziarlo. Orochi in persona ha premuto il grilletto, mentre folle di persone restavano incantate di fronte alle belle parole dell’ex daimyo, dedicate alla libertà del popolo di Wano rubata dal malefico usurpatore.

Purtroppo Yasuie muore giustiziato, sotto gli occhi anche di diversi membri della ciurma, fra cui Zoro e Sanji che notano che la folla proveniente dalla città di Ebisu ha accolto la morte del loro benefattore con una grassa risata. Persino Otoko, la figlia di Yasuie, ha iniziato a ridere, mentre le lacrime le solcano il volto.

Zoro furioso non capisce questo comportamento così irrispettoso da parte dei concittadini del defunto signore feudale, ma Komurasaki, piangendo, spiega a Zoro che i poveri cittadini sono costretti a ridere per colpa dei frutti SMILE.

Questi sono i frutti artificiali creati da Caesar Clown in combutta con Donquixote Doflamingo e poi venduti a Kaido. Gli SMILE hanno un potere simile ai Frutti del Diavolo di tipo Zoo Zoo in grado di dare le sembianze e la forza di un animale a chi li ingerisce.

Essendo artificiali questi non hanno la stessa potenza, e spesso chi li ha ingeriti vede trasformarsi soltanto una parte del corpo, e anzi, a volte capita che il potere dell’animale si sviluppi come una sorta di estensione che vede crearsi un animale vero e proprio attaccato all’individuo che ha consumato il frutto.

Komurasaki ha però spiegato che ci sono effetti ancora più negativi. Lo SMILE una volta ingerito funziona su una persona su dieci: chi non ottiene i poteri animali subisce comunque tutti gli effetti collaterali classici di un Frutto del Diavolo, ossia la capacità di non poter più nuotare. La cosa peggiore è però che, chi mangia un frutto SMILE vedrà cancellata dalla sua faccia ogni espressione negativa, e sarà costretto a ridere in ogni situazione per quanto triste possa essere.

Lo Shogun Orochi allora, conscio di questo effetto collaterale, ha distribuito tra la popolazione più povera tutti gli SMILE rivelatisi dei fallimenti, in modo che questi mangiandoli sarebbero stati forzati a ridere per sempre, così da far sembrare il paese sempre allegro.

Venuto a conoscenza della crudeltà di Orochi, Zoro non è riuscito più a trattenersi. Vedendo la piccola Otoko prossima a essere giustiziata mentre piangeva la morte del padre, è subito comparso in scena per difenderla, insieme a un altro membro della ciurma: Sanji, intervenuto mosso da sentimenti di rabbia simili a quelli dello spadaccino.

L’incontro fra Sanji e Zoro segna anche la fine di uno strano record, infatti i due personaggi non interagivano tra di loro da ben 219 capitoli, sin dai tempi della saga di Dressrosa. La loro comparsa in scena ha reso giustizia a questa lunga assenza, e i due hanno subito iniziato a scatenarsi contro le forze dello Shogun Orochi.