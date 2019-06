Cinema

Il regista Simon Kingberg spiega perché il personaggio di Wolverine non sarà presente in X-Men: Dark Phoenix, ultimo episodio della saga dei mutanti in arrivo al cinema.

X-Men: Dark Phoenix è l'ultimo capitolo dedicato agli X-Men, in uscita il 6 giugno 2019, diretto da Simon Kinberg e con Sophie Turner nel ruolo di Jean Grey.

Al suo fianco, però, non vedremo Hugh Jackman nel ruolo di Wolverine, personaggio simbolo del gruppo dei mutanti, nonché partner sentimentale della Fenice.

C'è un motivo ben preciso per il quale Jackman non sarà sul grande schermo, come spiega lo stesso Kinberg in una recente intervista a Rolling Stone:

Se conoscete la storia di Dark Phoenix, conoscete sicuramente la storia d’amore tra Logan e Jean. E penso alla combinazione di Hugh Jackman, per quanto possa sembrare fantastico e in forma alla sua età, e Sophie Turner – non funziona per me, e penso anche che qualsiasi altra persona avrebbe storto il naso nel vederli insieme!

Non sarebbe stato difficile inserire Wolverine nella sceneggiatura, spiega Kinberg, anche perché i fan avrebbero apprezzato rivedere il triangolo amoroso tra lui, Jean e Ciclope. In effetti, l'attore australiano e la Turner sono divisi da una differenza d'età di quasi trent'anni, differenza che non esiste fra Jackman e Famke Janssen, la Fenice della trilogia originale.

Inoltre, Simon Kinberg ha voluto focalizzarsi principalmente sul personaggio di Jean Grey:

Ero così impegnato a realizzare una storia incentrata su Jean che non volevo rischiare di distogliere l’attenzione da lei, mostrando un personaggio molto amato dai fan. Volevo proporre una diversa esperienza per un film sugli X-Men.

E voi siete pronti al ritorno dei mutanti al cinema?

X-Men: Dark Phoenix è al cinema dal 6 giugno. Nel cast troviamo: Sophie Turner, James McAvoy, Michael Fassbender, Jennifer Lawrence, Nicholas Hoult, Tye Sheridan, Evan Peters, Alexandra Shipp, Kodi-Smit McPhee, Lamar Johnson.