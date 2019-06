Stranger Things 3: il poster ufficiale (e gli indizi che nasconde)

TV News

Ancora un mese e Hawkins tornerà a essere il centro di strani e misteriosi eventi.

Stranger Things 3 è ambientato nell'estate del 1985: i protagonisti si godono le vacanze estive, i primi amori sbocciano e un centro commerciale nuovo di zecca apre in città.

La terza stagione debutterà il prossimo 4 luglio su Netflix e, per ingannare l'attesa, il colosso dello streaming ha pubblicato un interessante poster ricco di dettagli. Lo trovate di seguito.

Al centro, in primo piano, c'è Undici (Millie Bobby Brown) con la mano tesa e il naso sanguinante; al suo fianco non poteva mancare Mike Wheeler (Finn Wolfhard) ed entrambi sono davanti all'insegna dello Starcourt Mall, dove Steve (Joe Keery) lavora. Grazie al trailer sappiamo che sarà una location importante di questa stagione. Più in basso c'è una nuova mostruosa creatura che ricorda vagamente quella vista nel film Super 8 di Spielberg, massiccia e minacciosa, con spuntoni e denti aguzzi. Scendendo ancora, si possono notare un sacco di ratti, un Luna Park - al cui ingresso c'è un misterioso uomo armato - e un'acciaieria.

L'illustrazione mostra anche i fuochi d'artificio del 4 luglio (negli Stati Uniti si festeggia il Giorno dell'Indipendenza) che colorano il cielo notturno sopra il bagliore delle luci al neon del centro commerciale. In rilievo ci sono anche i volti degli altri personaggi, mentre defilato sulla destra si può scorgere Billy (Dacre Montgomery), intento ad addentrarsi nel misterioso centro siderurgico. La domanda che sorge spontanea è: per quale motivo il giovanotto si trova in una zona bluastra che ricorda tanto i colori del Sottosopra?

Nel nuovo poster di Stranger Things 3 c'è inoltre Erica (Priah Ferguson), la sorellina di Lucas (Caleb McLaughlin), presenza che suggerisce un ruolo più importante per la vispa ragazzina rispetto alla precedente stagione - dove faceva giusto da contorno. Infine c'è Robin (Maya Hawke), la collega di Steve presso il centro commerciale di Hawkins.

State aspettando con ansia la nuova stagione?