Cinema

di Marcello Paolillo - 05/06/2019 10:27 | aggiornato 05/06/2019 10:31

Sono emersi alcuni dettagli su The Batman con Robert Pattinson, che a quanto pare sarà il primo film di una trilogia con l'inizio delle riprese previsto nel 2020,

1 condivisione

The Batman, il prossimo film dedicato all'Uomo Pipistrello, sta pian piano svelando le sue carte. Dopo la conferma che Robert Pattinson sarà il nuovo interprete di Bruce Wayne, sono ora arrivate altre informazioni piuttosto interessanti sull'atteso film diretto da Matt Reeves.

Come riportato anche dal portale ComicBook, il film sarà il primo capitolo di una trilogia dedicata al Cavaliere Oscuro, con l'inizio delle riprese fissato entro e non oltre il 2020.

Relativamente al casting di Pattinson, l'insider Borys Kit ha infatti reso noto al sito The Hollywood Reporter che Reeves "voleva cose piuttosto specifiche", oltre al fatto che "sapeva quello che stava cercando".

Ecco come il regista ha commentato la decisione di assumere l'attore britannico (con una GIF tratta dal film Good Time diretto dai fratelli Safdie).

La scelta dell'attore è stata quindi più veloce del previsto, con Pattinson che avrebbe scavalcato il suo "rivale" Nicholas Hoult, il quale ha in ogni caso effettuato dei screen test in costume, a quanto pare ritenuti meno incisivi rispetto a quelli dell'ex protagonista di Twilight.

Ma non solo: un fattore che ha sicuramente inciso sul testa a testa tra i due attori è stato anche il fatto che entrambi non hanno mai recitato in un film targato Marvel Studios. Hoult, che nella saga degli X-Men è apparso nei panni di Bestia, non è stato in alcun modo sfavorito, visto e considerato che i film dedicati agli Uomini X non fanno parte del Marvel Cinematic Universe (oltre al fatto che Hoult è praticamente irriconoscibile per via del pesante trucco di scena).

Ovviamente è ancora piuttosto presto per immaginare Pattinson nei panni di Batman, ma considerando le idee di Reeves vedremo un Crociato Incappucciato ben diverso da quello visto in precedenza (incluso quello interpretato da Christian Bale nella trilogia del Cavaliere Oscuro diretta da Christopher Nolan). Reeves ha infatti anticipato che si tratterà di una storia noir, con un punto di vista inedito su personaggio, il quale sottolineerà maggiormente le sue doti da detective (un aspetto che non è stato toccato quasi per nulla nei precedenti film dedicati all'eroe DC).

Per quanto riguarda i villain, si vocifera la presenza di almeno due cattivi principali: uno dovrebbe essere quasi certamente Il Pinguino, mentre il secondo potrebbe avere l'aspetto della letale Catwoman. Chiaramente, non ci resta che attendere ulteriori informazioni ufficiali da parte di Warner Bros.

The Batman arriverà in ogni caso nelle sale cinematografiche americane il 25 giugno 2021.