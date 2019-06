Cinema

La Fenice è pronta a tornare al cinema in X-Men: Dark Phoenix, il film con cui diremo addio agli X-Men di First Class. Ecco tutto quello che dovete sapere per arrivare preparati all'appuntamento estivo coi mutanti.

Domani 6 giugno 2019 arriverà nelle sale italiane X-Men: Dark Phoenix, la pellicola che metterà la parola fine alla seconda era mutante dal cinema. Quale miglior addio si poteva realizzare se non quello speranzoso con la Fenice, mitologica creatura cosmica dal potere inestinguibile, sempre pronta a risorgere dalle sue ceneri? In attesa di scoprire se anche i mutanti ritorneranno presto dall'oblio cinematografico con una nuova storia e nuovi personaggi, ripercorriamo insieme il cammino degli X-Men con un bel ripassone tematico, per arrivare preparatissimi in sala e gustarci l'ultimo capitolo della saga.

Chi è la Fenice?

In questa nuova versione cinematografica, la Fenice è un'entità cosmica proveniente dallo spazio, che viaggia incessantemente per esso, distruggendo mondi o creandone di nuovi. Il personaggio interpretato da Jessica Chastain le attribuisce addirittura la creazione stessa dell'universo. L'entità cosmica più potente di tutte ha finora distrutto chiunque abbia tentato di intrappolarla o conquistarne il potere.

La Fenice torna al cinema con il volto di Sophie Turner

La Fenice Nera, tra passato e presente

La Fenice - ovvero l'essere formato da Jean Grey e questa misteriosa entità spaziale - è uno dei personaggi più potenti dell'universo mutante, protagonista di alcune delle storie più celebri della galassia a fumetti degli X-Men. La sua apparizione più celebre è quella della lunga saga intitolata La Fenice Nera, in cui si racconta l'origine del personaggio e la sua (apparente) morte. Scritta da Chris Claremont e illustrata da Dave Cockrum e John Byrne, la storia della nascita e della corruzione della Fenice fu tra le più celebri apparse negli anni '80 nel mondo dei fumetti Marvel.

A contribuire a rendere ancora più popolare questo drammatico arco narrativo dei mutanti ci ha pensato negli anni '90 il cartone animato degli X-Men. Benedetto da grandi sceneggiature e da una resa stilistica tra le migliori del decennio, il lungo arco narrativo dedicato alla Fenice è considerato tra i migliori prodotti animati di quella generazione e acquisì grande popolarità negli Stati Uniti e nel resto del mondo.

Famke Janssen nei panni della Fenice in Conflitto finale

Non stupisce dunque che 2006 si pensò proprio al personaggio di Fenice per concludere la prima trilogia dedicata agli X-Men. Con X-Men - Conflitto finale la Fenice (allora interpretata da Famke Janssen) fece la sua prima apparizione su grande schermo. Il film diretto da Brett Ratner venne però accolto con ostilità dal pubblico, soprattutto da quello degli appassionati, scontenti per come il film modificasse in senso semplicista e banale una saga tanto osannata.

Una nuova Fenice

Stavolta invece a interpretare la Fenice c'è Sophie Turner, attrice dall'incarnato e dalla chioma molto simile all'immagine classica del personaggio, in un momento di grande popolarità grazie alla chiusura da record di Game of Thrones, di cui è stata protagonista nei panni di Sansa Stark. L'attrice aveva già vestito i panni di Jean Grey nel precedente X-Men - Apocalisse (di cui questa pellicola è il sequel diretto) ma qui diventa protagonista nel ruolo della Fenice. Rispetto al passato Jean Grey appare in versione più adolescenziale e impegnata in una relazione sentimentale con Scott, senza la scomoda presenza di Wolverine a complicarle la vita.

Sophie Turner e Jessica Chastain sono le affascinanti protagoniste di Dark Phoenix

Ritorneranno invece i giovani interpreti di belle speranze lanciati da X-Men: L'inizio, primo capitolo della nuova saga dei mutanti diretto da Matthew Vaughn nel 2011. Allora poco più che sconosciuti, tornano a vestire i panni degli X-Men da super star Nicholas Hoult, Jennifer Lawrence e Michael Fassbeder. Per i fan di questi attori si tratta di un'occasione ghiotta di vederli in azione, dato che nell'ultimo periodo sia Lawrence sia Fassbender hanno ridotto notevolmente gli impegni recitativi, prendendosi una pausa dalla vita frenetica da superstar sul set. A vestire i panni della cattiva del film è invece Jessica Chastain, attrice dal pedigree stellare, qui nei panni algidi di un'aliena decisa conquistare il potere della Fenice.

X-Men: Dark Phoenix, il dodicesimo film dedicato all'universo dei mutanti, arriverà nei cinema italiani il 6 giugno 2019.