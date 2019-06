Ubisoft annuncia Watch Dogs Legion con un teaser, appuntamento all'E3 2019

Videogames

Gli hacker di Ubisoft stanno tornando. E questa volta sono un'intera legione!

Ubisoft non fa rima solo con Assassin's Creed.

Il colosso francese del gaming ha infatti regalato negli anni alla community di appassionati diverse esperienze piuttosto interessanti. E di conseguenza diverse saghe che hanno in qualche modo plasmato la storia dei videogame.

Tra queste, è impossibile non annoverare il franchise di Watch Dogs, che ha fatto di spionaggio e hacker i suoi cavalli di battaglia. Lo stesso che si prepara finalmente a tornare, per la gioia di quanti hanno apprezzato le avventure più cupe di Aiden Pearce nella piovosa Chicago e quelle più scanzonate di Marcus Holloway nella colorata San Francisco.

Dopo tutta una serie di rumor, Ubisoft ha infatti annunciato in via ufficiale Watch Dogs Legion, terzo capitolo del brand. Il tutto con un brevissimo teaser trailer - visibile nel tweet qui sotto! -, che fornisce però una buona dose di informazioni sulla prossima esperienza poligonale della software house d'Oltralpe.

Il video di dieci secondi è accompagnato dalla didascalia "God Save the NPCs. Reveal at E3. #WatchDogsLegion #UbiE3". Il messaggio sembra confermare l'ambientazione inglese già trapelata come voce di corridoio, ed il focus sugli NPC - vale a dire i personaggi non giocanti che popoleranno il mondo di gioco -, con la possibilità di giocare nei panni di qualsiasi personaggio secondario. Quest'ultima caratteristica, sempre a sentire le indiscrezioni, avrebbe creato non pochi grattacapi agli sviluppatori, tanto da costringere Ubisoft a un primo rinvio interno.

Il reveal completo di Watch Dogs Legion avverrà sul palco della conferenza Ubisoft in occasione dell'imminente E3 2019 di Los Angeles: non ci resta a questo punto che attendere lunedì 10 giugno alle 22:00, orario italiano.