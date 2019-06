Ufficiale: le riprese del nuovo film di Woody Allen partiranno a luglio

Cinema

di Claudio Rugiero - 05/06/2019 10:18 | aggiornato 05/06/2019 10:22

Le riprese del prossimo film di Woody Allen sono state ufficialmente confermate per luglio in Spagna. Nel cast di questa commedia romantica, ambientata durante i giorni del Festival di San Sebastián, vedremo Christoph Waltz, Louis Garrel e Elena Anaya.

1 condivisione

Ve lo avevamo anticipato: a dieci anni di distanza da Vicky Cristina Barcelona, Woody Allen tornerà in Spagna per girare il suo nuovo lavoro. La notizia è ora ufficiale: secondo quanto riportato da Deadline, il regista newyorkese inizierà le riprese a luglio.

Il film non ha ancora un titolo ufficiale ma rivela che verrà girato col nome provvisorio di Wasp 2019.

Per l'occasione il regista newyorkese ha inoltre schierato un cast stellare e in gran parte europeo: il due volte premio Oscar Christoph Waltz (Bastardi senza gloria e Django Unchained), la stella di The Dreamers Louis Garrel, Sergi López (Il labirinto del fauno), Elena Anaya (La pelle che abito e Wonder Woman), Wallace Shawn (già diretto da Allen in Manhattan nel lontano 1979) e Gina Gershon (Killer Joe).

HD Getty Images Christoph Waltz, Louis Garrel e Elena Anaya

Al centro della trama vedremo una coppia americana in visita al Festival di San Sebastián. Lei avrà una relazione con un brillante regista francese e lui si innamorerà di una bella spagnola. In questa commedia romantica verrà quindi catturata la magia del festival, la bellezza e il fascino della Spagna.

A produrre il film sarà Mediapro, un gruppo audiovisivo con sede a Barcellona. Jaume Roures, socio fondatore dello studio, ha inoltre rilasciato una dichiarazione entusiasta della nuova collaborazione con Allen:

A Mediapro abbiamo lavorato con Woody Allen per 14 anni. I suoi film, come ogni progetto che il gruppo produce, hanno una personalità unica. Questo ultimo lungometraggio ha tutti gli ingredienti giusti, quelli a cui siamo abituati da un regista di talento come Woody Allen: una sceneggiatura intelligente e un cast internazionale di prim'ordine. Inoltre, siamo lieti di poter girare il film in una città come San Sebastián, che ha legami così forti con il cinema.

L'entusiasmo, come possiamo immaginare, non può che essere reciproco. L'avvio di questo nuovo progetto segna già una svolta importante nell'attività professionale di Allen, purtroppo penalizzata dal riemergere di vecchie accuse di molestie sessuali da parte della figlia adottiva Dylan Farrow. Queste controversie hanno quindi spinto Amazon ad interrompere un lucroso accordo col regista, firmato nel 2017, che estendeva la collaborazione ad almeno quattro film. Una decisione che ha portato Allen a lanciare un'azione legale contro il colosso americano.

Nella bufera ci è finito anche il suo ultimo lavoro, Un giorno di pioggia a New York (A Rainy Day in New York), che si è visto quindi bloccata la distribuzione negli Stati Uniti. In Italia invece il film arriverà ad ottobre grazie a Lucky Red.