Xbox, arriva la linea di prodotti per la cura del corpo (e non è uno scherzo)

CuriositàVideogames

di Pasquale Oliva - 05/06/2019 10:21 | aggiornato 05/06/2019 10:25

La console war si arricchisce di un nuovo capitolo. La nuova esclusiva di Microsoft per Xbox non è un gioco ma una linea di prodotti per il corpo. Ecco anti-traspirante, bagnoschiuma e deodorante. Ma era proprio necessario?

1 condivisione

Non c'è mai limite alle sorprese, in particolare nel mondo del gaming. Le aziende impegnate in questo settore ormai da anni conquistano fan anche a suon di accessori per la vita di tutti i giorni e capi d'abbigliamento, ma Microsoft ha voluto fare le cose ancora più in grande annunciando l'arrivo di prodotti per la cura del corpo. Sì, avete letto bene.

A distanza di pochi giorni dall'E3 2019 di Los Angeles, Microsoft annuncia la prima formidabile esclusiva per Xbox: un set composto da anti-traspirante, deodorante e bagnoschiuma. Come riporta GameSpot, i prodotti nascono dalla collaborazione con Lynx, che è il nome utilizzato dall'azienda Axe in alcuni paesi al di fuori degli Stati Uniti d'America.

I prodotti per il corpo della linea Xbox Lynx riprendono i colori tipici della console (verde, nero e bianco), anche se sembrano contenere qualche sostanza aliena. Ma quali sono le loro caratteristiche aromatiche? Ci fornisce i dettagli necessari la descrizione ufficiale:

Xbox Lynx è un fresco profumo di agrumi verdi, con note alte di kaffir lime e limone invernale, note centrali di erbe aromatiche a base di menta e salvia e note basse di patchouli e radica. Contenente una gamma di oli essenziali naturali, la linea Xbox Lynx si presenta con un look elegante ed è composta da spray per il corpo, deodorante e bagnoschiuma.

Sembra tutto un grande scherzo, ma non è così. I prodotti della linea Xbox Lynx potranno essere acquistati a partire da luglio, ma solo in Australia e Nuova Zelanda. Dovessero arrivare anche in Italia, li acquistereste?

Nel frattempo fioccano i commenti ironici su Twitter:

Microsoft is making #Xbox body wash so now you can smell like second place in the console wars https://t.co/ezlENUTSpV pic.twitter.com/rH5Kvl0Jfu — VG247 (@VG247) June 5, 2019

Microsoft to Xbox owners: you smell https://t.co/UFQ0voOiEW — Mike Murphy (@mcwm) June 4, 2019

xbox dropped body wash products im finna pull up to work smelling like a modern warfare 2 lobby for now on — alex (@mineifiwildout) June 5, 2019

Finally, I don’t have to rub my Xbox all over my body to get that Xbox smell! pic.twitter.com/yBfhKEWwdd — Erick 🌐 (@MasterCapp) June 4, 2019

Microsoft ha lanciato un nuovo trend? Speriamo di no.