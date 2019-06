Annabelle 3: esploriamo la terrificante stanza dei Warren grazie al regista e un video interattivo

Novità su Annabelle Comes Home e il ruolo di Wan in The Conjuring

La vera Judy Warren è arrivata sul set ed è stato bello parlare solo di lei, scoprirla come persona e non solo nel contesto dei suoi genitori. Penso che sia una cosa dura anche per un bambino, essere sempre all'ombra dei tuoi genitori: quello che fanno o non fanno incombe sempre su di te!

"Riesci a immaginare come deve essere stato crescere in quella casa?" Questa è uno degli aspetti che Dauberman esplorerà nel suo film, cercando di dare una degna risposta. Il regista ha poi aggiunto:

Annabelle è dunque la chiave di volta, un modo molto intelligente per portare altri artefatti nella storia e separarli da qualcosa (Annabelle) con cui abbiamo già una certa familiarità. Oltre alla bambola, anche Judy Warren interpreta un ruolo molto importante poiché la storia si svolge in gran parte nella casa dei suoi genitori.

Nel filmato vediamo Ed e Lorraine, insieme al prete chiamato per benedire Annabelle, entrare nella stanza dove la bambola "riposa" nella sua teca. Peccato che, dopo un abbassamento di tensione, la bambola sparisca dalla sua custodia di vetro. In sottofondo possiamo ascoltare rumori, scricchiolii e altri suoni minaccios, comprese le note di un pianoforte.

Potete infatti gustarvi, in apertura dell'articolo, un nuovo filmato interattivo a 360° rilasciato da Warner Bros. grazie a cui gli spettatori sono liberi di esplorare la stanza degli spaventosi artefatti di casa Warren. Possiamo soffermarci a guardare qualsiasi dettaglio dell'inquietante stanza, sperando che non accada nulla di spaventoso...

In attesa della sua uscita nei cinema italiani, prevista per luglio 2019, un nuovo video di Annabelle 3 è capace di immergerci letteralmente nel terrore più puro.

