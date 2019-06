TV News

di Chiara Poli - 06/06/2019 14:37 | aggiornato 06/06/2019 14:37

Irriverente, pieno di sé, poco avvezzo a rispettare le regole... Ma anche geniale. Su FoxCrime arriva Balthazar, il medico legale più brillante della sua generazione. Conosciamolo insieme.

Un grande classico: un professionista così geniale e unico nel suo genere da risultare... Quasi impossibile da gestire.

Lo sa bene il capo della sezione omicidi della polizia,Hélène Bach, che dovrà impegnarsi al massimo per imparare a lavorare fianco a fianco con il medico legale Raphaël Balthazar. E dovrà farlo perché Balthazar è senza dubbio il più brillante professionista della sua generazione, l'unico in grado di "far parlare" i cadaveri delle vittime di omicidi.

Nel corso delle indagini su ciascun caso, Balthazar - attraverso l'esame delle vittime - riesce a fornire informazioni che nessun altro sarebbe in grado di ottenere.

Ecco perché la Bach, madre di famiglia appena incaricata di guidare la omicidi, s'impegnerà a trovare il modo di andarci d'accordo.

AlloCiné Balthazar, dal 13 giugno solo su FoxCrime

Su FoxCrime arriva in prima visione assoluta la prima stagione di Balthazar, serie francese creata l'anno scorso Clélia Constantine e Clothilde Jamin e prontamente rinnovata grazie allo straordinario successo ottenuto in patria.

Interpretato dall'attore di origini tedesche Tomer Sisley (Largo Winch, Come ti spacco la famiglia), Balthazar è un uomo affascinate, di bell'aspetto e dall'intelligenza fuori dal comune. Ma è anche capace di esasperare chiunque abbia la sfortuna di doverci avere a che fare: Balthazar è un provocatore nato.

Irriverente, poco ligio alle regole e decisamente anticonformista - perfino quando si tratta della legge che dovrebbe regolare il suo lavoro - il dottor Balthazar ha una personalità quantomeno fuori dal comune.

HD AlloCiné Il cast di Balthazar, dal 13 giugno su FoxCrime

Hélène Bach (Hélène de Fougerolles, The Beach, La donna di nessuno) conoscerà Balthazar indagando su un caso molto complesso, il brutale doppio omicidio di un giudice e di sua moglie. La loro figlioletta di 6 anni, che ha assistito al crimine, entra in una sorta di stato catatonico e non proferisce più parola. Le indagini porteranno alla luce una situazione famigliare molto particolare.

Colpita dalla bravura e dalle intuizioni di Balthazar, la Bach capisce immediatamente di non poter fare a meno di Balthazar, e vuole avvalersi della sua collaborazione per tutti i casi successivi: la morte di un uomo ritrovato in un cantiere, il cadavere di una donna in un cinema, l'omicidio di una giovane autostoppista...

Insieme, Bach e Balthazar ci porteranno dietro le quinte di omicidi sempre più complicati, in cui nulla è davvero come sembra...

Non perdete la serie su FoxCrime, dal 13 giugno ogni giovedì alle 21.05.