Blade: la serie TV Marvel potrebbe arrivare presto su Hulu [RUMOR]

Sembra che il personaggio di Blade, portato sul grande schermo da Wesley Snipes nella celebre trilogia cinematografica, possa tornare presto in una serie targata Marvel/Hulu.

In molti ricorderanno Blade, il personaggio apparso per la prima volta nel film del 1998 diretto da Stephen Norrington e basato sull'omonimo eroe dei fumetti Marvel Comics.

La pellicola ha avuto due seguiti, Blade II (2002) e Blade: Trinity (2004), entrambi interpretati da Wesley Snipes nei panni di Eric Brooks, noto anche come l'ammazzavampiri o il 'Diurno'. Nel 2006, il personaggio ricevette una serie a lui dedicata grazie all'emittente Spike TV, composta da una singola stagione composta da dodici episodi. Il protagonista era interpretato questa volta dal rapper Kirk Jones (conosciuto anche come Sticky Fingaz), il quale prendeva il posto di Snipes, con le vicende che avevano luogo dopo gli eventi accaduti in Blade: Trinity.

Ora, sembra che il cacciatore di vampiri creato da Marv Wolfman e Gene Colan nel 1973 sia però destinato a tornare presto tra noi, nuovamente sul piccolo schermo.

Il portale MCU Cosmic ha infatti rivelato in anteprima che Marvel starebbe pensando a un ritorno di Blade su Hulu, affiancandolo agli altri personaggi dalle tematiche 'horror' che la Casa delle Idee vorrebbe di nuovo portare all'attenzione del pubblico televisivo.

Ghost Rider e Helstrom sono infatti gli altri due eroi che Marvel Television porterà sul piccolo schermo nel corso del 2020. Il primo, dedicato al personaggio di Robbie Reyes, sarà una sorta di spin-off di Agents of S.H.I.E.L.D., interpretato nuovamente da Gabriel Luna. Il secondo seguirà invece le vicende di Daimon Helstrom e sua sorella (Sat)Ana, dotati entrambi di capacità sovrannaturali (sulle tracce di uno spietato serial killer).

Con l'ingresso di Blade, Marvel avrebbe quindi in mano un quartetto unico nel suo genere, magari convergendo il tutto (come accaduto per I Difensori delle serie Marvel/Netflix) nel crossover Spiriti della Vendetta (Spirits of Vengeance), che nei fumetti originali era proprio formato da Ghost Rider, Helstrom, Satana e Blade.

Ricordiamo che Hulu ospiterà (presumibilmente entro la fine dell'anno) anche la terza stagione di Marvel’s Runaways, adattamento televisivo del famoso fumetto della Casa delle Idee creato da Brian K. Vaughan e Adrian Alphona nel 2003.

A voi piacerebbe rivedere il 'Diurno' sul piccolo schermo?