Borderlands 2, in arrivo un DLC che si collega alla storia di Borderlands 3?

06/06/2019

Gearbox Software ha in serbo una sorpresa per tutti i fan di Borderlands in occasione dell'E3 2019?

Gli appassionati di sparatutto in prima persona guardano al prossimo E3 con giustificata eccitazione.

Nel corso della kermesse losangelina, saranno mostrati diversi FPS di un certo spessore, e largamente attesi. Da DOOM Eternal a Halo Infinite, passando pure per l'adrenalinico Borderlands 3, che in sede di annuncio ha letteralmente infiammato i fan della saga targata Gearbox Software.

Con l'uscita fissata al 13 settembre su PC, PlayStation 4 e Xbox One, Borderlands 3 sarà attore graditissimo sul palco dell'E3 2019, e potrebbe addirittura coinvolgere il suo illustre prequel. Secondo una fonte anonima ma definita affidabile di PlayStation Lifestyle, pare infatti che nel corso della fiera ci sarà spazio per un DLC di Borderlands 2 che punta a fare da ponte narrativo con il terzo episodio.

Il contenuto aggiuntivo si chiamerebbe Commander Lilith and the Fight for Sanctuary, e non è ancora chiaro quali siano le piattaforme di riferimento.

Lilith era la Sirena del primo Borderlands, tra i personaggi giocabili e poi ricorrenti nell'intera antologia del brand sparacchino. La teoria più diffusa tra la community è che il nuovo e inaspettato DLC di Borderlands 2 andrà a concentrarsi sulla diffusione del culto dei Children of the Vault e sui motivi che hanno spinto diversi personaggi dell'universo di Borderlands a unirsi all'interno della Sanctuary 3, la navicella che in Borderlands 3 farà da hub e trasporterà i giocatori di pianeta in pianeta.

