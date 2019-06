TV News

di Chiara Poli - 06/06/2019 10:32 | aggiornato 06/06/2019 10:34

Dalla ricerca della verosimiglianza al successo di pubblico, che l'ha giudicata la migliore miniserie della storia: ecco 5 cose che dovete sapere su Chernobyl, in arrivo in Italia.

5 condivisioni

Chi c'era lo ricorda senz'altro. E ricorda soprattutto due cose: era la prima volta che ci trovavamo di fronte a un disastro di tale portata e... era tutto piuttosto confuso.

Eravamo nel 1986, in piena Guerra Fredda. Le informazioni erano filtrate, non c'era internet, non c'erano video e immagini diffuse da testimoni del posto. Non c'era nulla, solo ciò che il Governo lasciava passare. Per anni, moltissimi anni, non avremmo potuto vedere i disastri provocati alle persone e all'ambiente dalla tragedia di Chernobyl. Ora, però, tutto è diverso. Ora vedremo, dal 10 giugno su Sky Atlantic, una miniserie che ci racconta i dettagli dell'incidente nucleare più tristemente famoso di sempre. La manipolazione delle informazioni, le morti atroci di moltissime persone, le scelte che il governo fece per mettere a tacere molti degli aspetti di quell'evento.

Ecco quindi 5 cose da sapere sulla miniserie in arrivo, assolutamente da non perdere.

1. Fra verità e finzione

HD Getty Images Craig Mazin, creatore e sceneggiatore di Chernobyl

Chernobyl è stata creata e sceneggiata da Craig Mazin, già sceneggiatore di Effetti collaterali, Superhero - Il più dotato fra i supereroi e i due sequel di Una notte da leoni: Una notte da leoni 2 e Una notte da leoni 3. Mazin firma Chernobyl anche da produttore, insieme a Johan Renck (regista dei 5 episodi), Chris Fry (Spooks) e Gary Tuck (Defiance - I giorni del coraggio). Riguardo alla sceneggiatura, Mazin ha raccontato di aver voluto creare un docudrama basato su fatti reali - narrati con la massima cura - ma anche di averli mescolati con scene e dialoghi creati ad hoc per la sua serie. Non assistiamo a una cronaca reale e puntuale sulle vite dei protagonisti della vicenda, bensì a una serie di drammatizzazioni relative a personaggi che si sono mossi su uno scenario assolutamente fedele alla realtà.

2. Un grande cast

HBO Chernobyl, un'immagine dalla miniserie HBO

Chernobyl vanta un cast di grandi nomi, a cominciare dalla due volte nominata agli Oscar Emily Watson (Le onde del destino, Gosford Park) e dal pluripremiato Stellan Skarsgård (Will Hunting - Genio ribelle, Millennium - Uomini che odiano le donne), che aveva già lavorato insieme alla Watson ne Le onde del destino. Ma ci sono anche tanti altri attori di grande rilievo: Jared Harris (The Terror, The Crown), Jessie Buckley (Taboo), Paul Ritter (Quantum of Solace, Hannibal Lecter - Le origini del male), Sam Troughton (Il rituale, Robin Hood), Adam Nagaitis (The Terror, L'uomo sul treno) e tanti altri.

Benché il cast, naturalmente, reciti in inglese, per volontà di Mazin tutti i suoni diegetici (cioè propri della narrazione) che si possono sentire nella miniserie, dagli annunci radiofonici ai servizi televisivi, sono in lingua russa.

Le riprese sono state effettuate interamente fra l'Ucraina e la Lituania.

3. Una ricostruzione fedele

HD HBO Chernobyl, Emily Watson nella miniserie targata HBO

Per far sì che la ricostruzione storica fosse il più fedele possibile, Mazin ha scelto di girare in Lituania, ex dominio russo e prima repubblica baltica a ottenere l'indipendenza dal regime sovietico, nel 1990. Grazie alla documentazione storica e alle testimonianze della popolazione locale, la produzione ha quindi potuto ricostruire con esattezza ogni dettaglio dell'epoca, dall'abbigliamento dei personaggi al paesaggio, dalle abitazioni alle sedi ministeriali.

Muovendosi fra la Lituania, l'Ucraina (a Kiev, per la precisione) e Mosca, la troupe è stata composta in larghissima parte da gente del posto, tutti cittadini (o ex cittadini) sovietici, che hanno contribuito in modo determinante alla riuscita di una ricostruzione fedele. La verosimiglianza, fondamentale per restituire l'atmosfera dell'epoca, era una condizione irrinunciabile per Mazin e la produzione, per questo è stata sempre al centro di ogni studio e ricerca finalizzato alla messa in scena di Chernobyl.

4. La migliore miniserie di sempre

HD HBO La locandina ufficiale di Chernobyl

Trasmessa negli USA e in Gran Bretagna fra il 6 maggio e il 3 giugno, Chernobyl ha conquistato il pubblico, ottenendo il voto più alto su IMDb (9.7) mai conquistato da una serie o miniserie televisiva.

Con oltre 150.000 spettatori votanti, ha superato nella classifica del celebre motore di ricerca dedicato a cinema e TV alcune fra le serie più amate di sempre, da Band of Brothers (9.5) a Dr. Horrible (8.6), dalla premiatissima serie antologica Black Mirros (8.9) a Battlestar Galactica (8.6), dalla storica Radici (8.3) a Orgoglio e pregiudizio (8.9).

Anche la critica non è stata da meno: su Rottentomatoes, uno dei più utilizzati strumenti di ricerca per la verifica delle recensioni di film e serie TV, ha totalizzato una media molto alta: 8.85 su 10.

5. I veri protagonisti

HD Sputnik Il vero Valery Legasov

I personaggi principali sono la trasposizione televisiva di persone realmente esistite. Valery Legasov (Jared Harris) era a capo degli scienziati alle prese con il disastro nucleare, morì due anni e un giorno dopo il disastro, a soli 51 anni, in circostanze mai ufficialmente chiarite. Stando anche al racconto della figlia, fu il disastro stesso a divorarlo dall'interno, per tutto ciò a cui aveva assistito, dall'ecatombe al disastro ambientale, con tutte le conseguenze del caso.

Boris Scherbina (Stellan Skarsgård) era invece a capo dell'ufficio per il combustibile e l'energia. Il Cremlino lo investì del ruolo di guida per la commissione governativa incaricata di occuparsi del disastro di Chernobyl. Morì il 22 agosto del 1990, all'età di 70 anni. Si occupò anche del terremoto che colpì l'Armenia nel 1988.

Anatoly Dyatlov (Paul Ritter) era il vice-capo ingegnere di Chernobyl. Venne condannato a 10 anni di lavori forzati per le sue responsabilità nel disastro, insieme ai colleghi Victor Bryukhanov e Nikolai Fomin. Morì nel 1995, a 64 anni, per un infarto collegato ai danni da radiazioni.

Vasily (Adam Nagaitis) e Lyudmilla Ignatenko (Jessie Buckley), rispettivamente uno dei vigili del fuoco intervenuti sul luogo del disastro e sua moglie. Lyudmilla vide morire la propria figlia poche ore dopo la nascita, a causa delle radiazioni. Anche lei ne fu colpita duramente, subendo diversi attacchi di cuore. Però sopravvisse, e ancora oggi è viva. Vive in Ucraina insieme al figlio.