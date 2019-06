Doctor Strange 2: le riprese del film a gennaio 2020 nel Regno Unito?

Cinema

Discussion Film e l'attore Benedict Wong hanno lasciato intendere che le riprese di Doctor Strange 2 potrebbero partire verso l'inizio del prossimo anno, in Inghilterra.

La Fase 4 del Marvel Cinematic Universe sta iniziando pian piano a schierare le sue pedine: oltre alla chiusura della Fase 3 con Spider-Man: Far From Home (in uscita nei cinema italiani il prossimo luglio), sono infatti in arrivo lo standalone su Black Widow (le cui riprese hanno preso il via a maggio), il film dedicato a Gli Eterni (con protagonista, pare, Richard Madden) e il sequel di Doctor Strange, personaggio interpretato per la prima volta da Benedict Cumberbatch del 2016.

Proprio relativamente a Doctor Strange 2, sembra che le riprese del film potrebbero finalmente prendere il via verso l'inizio del prossimo anno. A rivelarlo in anteprima è il portale Discussion Film (via ComicBook).

Ma non solo: anche l'attore Benedict Wong, apparso al Denver Pop Culure Con, ha confermato che la lavorazione del sequel potrebbe partire nei primi mesi del 2020.

So che ora hanno a bordo un nuovo sceneggiatore che ho incontrato alla première di Avengers: Endgame. Penso che le riprese [di Doctor Strange 2, n.d.R.] potrebbero cominciare nel corso del prossimo anno.

Le uniche informazioni trapelate al momento sono che sia il regista Scott Derrickson che il co-sceneggiatore C. Robert Cargill possano tornare per il sequel, sebbene l'uscita ipotizzata per il 2020 sia alquanto improbabile al momento.

Nel nuovo film Cumberbatch riprenderà il ruolo di Stephen Strange, con molta probabilità nuovamente al fianco di Rachel McAdams (Christine Palmer) e di Benedict Wong (Wong). L'ultima apparizione cinematografica dello stregone è in Avengers: Endgame, uscito nei cinema italiani lo scorso 24 aprile.

Il personaggio è apparso per la prima volta nel 1963 sulle pagine del numero 110 della collana Strange Tales, da un'idea del disegnatore Steve Dikto, per poi sbarcare al cinema con la quattordicesima pellicola del Marvel Cinematic Universe.

Siete ansiosi di rivedere lo stregone delle arti magiche dei fumetti Marvel Comics sul grande schermo?