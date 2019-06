TV NewsCuriosità How I Met Your Mother

How I Met Your Mother, 5 episodi per conoscere Marshall

di Giuseppe Benincasa - 06/06/2019 16:43 | aggiornato 06/06/2019 16:48

Ecco i migliori episodi per conoscere il personaggio di Marshall nella serie How I Met Your Mother!

3 condivisioni

Condividi Condividi Twitta

La serie TV How I Met Your Mother (in Italia arrivata con il nome E alla fine arriva mamma) è una delle sit-com più divertenti dell'ultimo decennio, le sue gag, le sue battute sono rimaste nella storia della televisione, diventando spesso anche tormentoni del web. Uno dei migliori aspetti della serie è la caratterizzazione dei personaggi: Ted, Marshall, Robin, Barney e Lily hanno tutti delle personalità uniche che vale la pena approfondire, rivedendo i migliori episodi a loro dedicati. Oggi è la volta di parlare di Marshall Eriksen, interpretato da Jason Segel nelle 9 stagioni della serie. Lui e Ted Mosby si sono incontrati alla Wesleyan University come studenti universitari e da allora sono sempre stati migliori amici. La gentilezza di Marshall lo rende il membro più compassionevole tra i ragazzi. Ha lasciato il suo lavoro di avvocato aziendale alla Goliath National Bank per perseguire il suo sogno di salvare il mondo, dedicandosi alla causa ambientale. Attualmente, è sposato con Lily Aldrin, anch'essa ex alunna della Wesleyan. Insieme a Lily cresce tre figli. La personalità di Marshall Marshall è un avvocato ma la sua personalità è ingenua e buona, prende la vita co'è ed è un nerd amante di Star Wars. Ecco gli episodi migliori per scoprire di più sul personaggio: Lo schiaffone (stagione 2 episodio 9): in questo episodio nasce la famosa scommessa tra Barney e Marshall sul dare o ricevere degli schiaffi

(stagione 2 episodio 9): in questo episodio nasce la famosa scommessa tra Barney e Marshall sul dare o ricevere degli schiaffi Quello non sono io (stagione 3 episodio 6): in questo episodio Marshall si trova a dover fare i conti con la sua morale

(stagione 3 episodio 6): in questo episodio Marshall si trova a dover fare i conti con la sua morale Il miglior hamburger di New York (stagione 4 episodio 2): Marshall è un gran mangione e ricorda di aver mangiato il miglior hamburger della sua vita a New York, in un locale che non sa più dove si trova

(stagione 4 episodio 2): Marshall è un gran mangione e ricorda di aver mangiato il miglior hamburger della sua vita a New York, in un locale che non sa più dove si trova Il momento della trilogia (stagione 7 episodio 20): I tre amici (Marshall, Barney e Ted) si incontrano, come da consuetudine, per rivedere la trilogia di Star Wars, della quale sono fan accaniti Il rapporto con Lily Lily è l'unico vero amore della vita di Marshall. I due si sono incontrati all'università e da allora stanno insieme. Il loro ha subito qualche rottura ma i due si sono sempre ritrovati. Alcuni nodi fondamentali della loro storia d'amore possono essere visti nei seguenti episodi: Il rospo e lo scorpione (stagione 2 episodio 2): Lily si pente di essere partita per un corso d'arte e vuole tornare a stare con Marhsall, ma quest'ultimo preferisce prendersi una lunga pausa

(stagione 2 episodio 2): Lily si pente di essere partita per un corso d'arte e vuole tornare a stare con Marhsall, ma quest'ultimo preferisce prendersi una lunga pausa Chiamatemi Swarley (stagione 2 episodio 7): Marshall è deciso a conquistare una ragazza di un bar e i due escono insieme, ma proprio prima di baciarsi, vengono interrotti da Lily. Marshall capisce, così, che è lei l'amore della sua vita

(stagione 2 episodio 7): Marshall è deciso a conquistare una ragazza di un bar e i due escono insieme, ma proprio prima di baciarsi, vengono interrotti da Lily. Marshall capisce, così, che è lei l'amore della sua vita Il matrimonio perfetto (stagione 2 episodio 21): Marshall e Lily celebrano il loro matrimonio

(stagione 2 episodio 21): Marshall e Lily celebrano il loro matrimonio Conoscenze vecchie e nuove (stagione 3 episodio 5): in questo episodio si scopre come Marshall e Lily si sono conosciuti Io ho paura, va bene? Ma quando penso di passare tutta la vita con Lily, di legarmi per sempre, senza altre donne la paura non l'avverto più. La casa dei sogni e Tutto in vendita (stagione 3 episodi 7 e 19): in questi due episodi si concentrano le avventura della vecchia casa di Marshall e Lily, i due devono affrontare problemi economici e strutturali della casa

(stagione 3 episodi 7 e 19): in questi due episodi si concentrano le avventura della vecchia casa di Marshall e Lily, i due devono affrontare problemi economici e strutturali della casa Il quinto sosia (stagione 5 episodio 24): la scommessa di fare un figlio tra Marshall e Lily dipende dal fatto se troveranno o meno un sosia di Barney, in questo episodio Lily si renderà conto di essere pronta a diventare madre

(stagione 5 episodio 24): la scommessa di fare un figlio tra Marshall e Lily dipende dal fatto se troveranno o meno un sosia di Barney, in questo episodio Lily si renderà conto di essere pronta a diventare madre Il codice del mago Parte 1 (stagione 7 episodi 23): Lily sta per partorire e Marshall è con Barney ad Atlantic City, i due amici devono trovare il modo di tornare in tempo per parto Quali sono secondo voi gli episodi, con protagonista Marshall, che andrebbero aggiunti a questi? Con quale personaggio delle serie TV vorresti uscire per un aperitivo? Vota