I fan rivogliono Tony Stark dopo Avengers: Endgame, e spunta la petizione (ovviamente)

L'emozionante atto finale di Avengers: Endgame ha visto il personaggio di Tony Stark indossare il Guanto dell'Infinito e sacrificare se stesso per poter sconfiggere definitivamente il Titano Pazzo, Thanos.

In molti però sono rimasti insoddisfatti da questa conclusione, e hanno deciso di esprimere il loro disappunto sul web.

L'utente Méline Loiseau ha lanciato la petizione BRING TONY STARK BACK TO LIFE #savetonystark #TonyStark, che ha già raccolto 45.289 firme (l'obiettivo é arrivare a 50mila).

Tony merita di tornare in vita. Tony Stark è sempre stato disposto a rischiare la propria vita, soffrire, e sacrificarsi per chiunque, senza mai ricevere nulla in cambio. Fin dall'inizio, fin da quando era bambino. Non riusciva ad essere felice, ma quando ha finalmente trovato e ottenuto ciò che desiderava - una moglie, una figlia, una famiglia -... È morto. Non se lo meritava, e non è giusto, dopo tutto quello che ha passato, dopo tutto quello che ha fatto per tutti gli altri, merita di vivere e veder crescere sua figlia.

Ha aiutato così tante persone (nel MCU e nel nostro mondo), ha aiutato le persone (me inclusa) a vivere per superare i propri problemi, ad accettarsi, ad affrontare la vita. È così importante. Ha salvato le nostre vite, e ora è il nostro turno di salvare la sua.

Lo amiamo così tanto. Lo amiamo 3000. Senza di lui, ora, siamo completamente persi. Per così tante persone, lui era la ragione per vivere e non mollare mai.

#TonyStark #AvengeTonyStark #SAVETONYSTARK #BringBackTonyStark #BringTonyStarkBack