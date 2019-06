Cinema

06/06/2019

Una voce che potrebbe fare felici i tantissimi fan del quartetto che non vedono l'ora di vedere gli eroi al fianco degli Avengers sul grande schermo.

I Fantastici Quattro sono tra i più noti e apprezzati personaggi della lunga storia dei fumetti Marvel. Il loro debutto nel 1961, ad opera ovviamente del duo Stan Lee e Jack Kirby, è stato assolutamente fondamentale per la nascita dell'universo della casa editrice e di conseguenza per il suo successo, aprendo le porte a eroi altrettanto iconici come Spider-Man, Iron Man, X-Men e tantissimi altri ancora.

Nonostante questo, negli anni le loro avventure sul grande schermo non sono state particolarmente fortunate. Mentre, come sappiamo bene, gli Avengers sono diventati uno dei fenomeni più importanti dell'industria cinematografica attuale, i film dedicati ai Fantastici Quattro non sono mai riusciti a colpire davvero il pubblico, neanche quello degli appassionati. L'ultimo tentativo di trasposizione, per la regia di Josh Trank nel 2015, è stato ampiamente contestato, sia dagli spettatori che dalla critica specializzata. Le cose però potrebbero presto cambiare.

Moltissimi fan infatti sperano che un eventuale "ritorno a casa" dei personaggi, con un film realizzato direttamente dai Marvel Studios all'interno del loro ormai celebratissimo universo cinematografico, potrebbe finalmente regalare un'avventura dei Fantastici Quattro sul grande schermo che renda loro giustizia. Un'operazione simile a quella realizzata con Spider-Man, che "reincarnatosi" in Tom Holland ha recuperato l'affetto del pubblico delle sale, diventando tra le altre cose una delle stelle più apprezzate degli ultimi due Avengers.

Negli ultimi mesi la possibilità dell'introduzione dei Fantastici Quattro nel MCU si è apparentemente fatta più concreta e sono state tante le domande durante le interviste a membri dei Marvel Studios al riguardo. In generale l'idea sembrava sempre a lungo termine, con un debutto della famiglia Richards sicuro, ma fissato per un lontano futuro del franchise. Un rumor però sembra ribaltare tutto e suggerire che gli amatissimi eroi potrebbero tornare sul grande schermo già nella Fase 4.

Stando a quanto riportato da TheGWW, i Marvel Studios avrebbero nei propri programmi una pellicola dedicata proprio al quartetto per il 2022, fra soli tre anni. Ad occuparsi della regia potrebbe essere Peyton Reed, regista dei due film su Ant-Man e fan di lunghissima data della famiglia Richards, al punto di aver già proposto a più riprese le proprie idee per il film a Kevin Feige, presidente degli studios.

Attualmente si tratta solamente di una voce, assolutamente non confermata. Tuttavia sappiamo già che nel 2022 usciranno ben tre pellicole ambientate nel Marvel Cinematic Universe ed è assolutamente possibile che una di queste sia dedicata ai Fantastici Quattro. Il fatto che (almeno per quanto ne sappiamo) i casting per gli eroi non siano ancora iniziati non sarebbe un problema. Da qui al 2022 gli Studios avrebbero tutto il tempo di mettere in cantiere la pellicola da zero ed è realistico che inizino ora lo sviluppo del film.

Nel frattempo, iniziano già ad arrivare dichiarazioni e suggerimenti su come approcciare i personaggi da parte di altre voci del mondo dell'intrattenimento. Uno di queste è quella di Matthew Vaughn, produttore dell'ultimo film sui Fantastici Quattro e regista di cinecomic come X-Men - L'inizio e Kick-Ass. L'autore ha suggerito di basarsi su un altro film di supereroi, ma non si tratta di personaggi Marvel:

Per me, dovresti fare la versione live-action de Gli Incredibili. Un film assolutamente spettacolare su una famiglia disfunzionale.

In effetti la nota pellicola Pixar deve molto ai Fantastici Quattro. Al di là dei singoli poteri dei personaggi, il concetto stesso di "famiglia di supereroi" è preso a piene mani dalle avventure di Reed Richards e soci. Visto il successo dei due film Pixar, potrebbe essere una buona idea prendere ispirazione per questa nuova trasposizione dei Fantastici Quattro.

E voi cosa ne pensate? Credete che possiamo davvero aspettarci l'annuncio di un film sui Fantastici Quattro nel prossimo futuro, magari all'attesissimo San Diego Comic-Con? E chi vorreste a interpretare gli iconici personaggi?