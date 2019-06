IKEA presenta una nuova linea di prodotti per il gaming e gli eSport

VideogamesTecnologia

di Agnese Carluccio - 06/06/2019 10:59

IKEA e UNYQ uniscono le forze per creare una nuova linea di prodotti da gaming con particolare focus sull'accessibilità.

IKEA ha siglato un accordo con la compagnia UNYQ, dedita allo sviluppo di indossabili nel campo medico, con l’obiettivo di rilasciare sul mercato una nuova linea di prodotti da gaming con focus sull’accessibilità.

UNYQ progetta e vende supporti medici, utilizzando la stampa 3D per creare protesi e ausili per persone con la scoliosi e altre patologie potenzialmente invalidanti. La compagnia ha infatti messo a punto una tecnologia di scansione del corpo umano, in modo da creare prodotti 3D perfettamente compatibili con il paziente.

I tasti da gaming realizzati da IKEA e UNYQ.

IKEA ha dunque tratto ispirazione da questa tecnica per realizzare la nuova serie di prodotti da gaming, chiamata UPPKOPPLA. I primi prototipi inerenti al progetto sono stati presentati nel corso della conferenza annuale dedicata al design, appuntamento fisso per la compagnia svedese. Nel corso dell’evento è stato dato spazio anche a un’app che rileva i dati biometrici della persona.

La nuova serie di prodotti da gaming di IKEA include tasti ergonomici per le tastiere meccaniche e un supporto per il mouse. I tasti, meno scivolosi rispetto al normale, dovrebbero assicurare un maggior grip durante il gioco e la scrittura, mentre il supporto per mouse è stato progettato con il preciso intento di assicurare movimenti precisi durante il gioco, tenendo ben saldo il cavo.

La linea UPPKOPPLA include anche un braccialetto in grado di rilevare i dati biometrici della persona che lo indossa, al fine di migliorare il comfort prevenire l’affaticamento del polso durante le sessioni di scrittura o di gaming. L’app dedicata scansionerà la fisionomia del proprio arto tramite la fotocamera del telefono, in modo da offrire all'utente la possibilità di personalizzare il braccialetto secondo le relative esigenze.

Solitamente, questo tipo di accessori è dedicato prettamente agli atleti eSportivi di alto livello ma, grazie ai suoi prezzi accessibili, IKEA punta a rivoluzionare tale settore rivolgendosi a una più ampia fetta di giocatori, compresi quelli con problemi di mobilità.

I nuovi prodotti della linea UPPKOPLA saranno venduti esclusivamente online, tramite un’app realizzata in collaborazione con UNYQ. Non ci resta dunque che attendere l’annuncio dei prezzi ufficiali.