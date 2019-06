Inizia la rivoluzione Google Stadia: prezzo, giochi e uscita in Italia

Videogames

Google svela tutta la verità su Stadia, piattaforma pensata per giocare in streaming e in piena libertà. Ad un prezzo davvero contenuto.

Come promesso, ora Googe Stadia non ha più segreti. O quasi.

Nel corso dello speciale evento Stadia Connect, il colosso di Mountain View ha dato in pasto agli appassionati di videogiochi la sua rivoluzione. La sua visione del futuro del gaming. Una visione che fa rima con lo streaming, per una piattaforma che sfida sì le console tradizionali - di Sony, Microsoft e Nintendo -, ma che gioca su un piano completamente diverso.

Google Stadia è dunque un servizio in abbonamento che consente di godersi un ampio catalogo di videogiochi su qualsiasi dispositivo dotato di schermo e connessione di rete. Grazie alla diretta della big G, ora sappiamo un po' tutto quello che abbiamo chiesto a gran voce negli ultimi mesi fin dal primissimo annuncio.

Quando esce Google Stadia in Italia?

Partiamo naturalmente dall'uscita, fissata da Google ad un generico novembre 2019, Italia compresa.

Trattandosi di una piattaforma che sfrutta il cloud e lo streaming, il general manager di Google, Phil Harrison, ha svelato i requisiti di sistema necessari per connettersi a Google Stadia e giocare in streaming in 4K e 60fps. Per poter accedere al servizio in cloud gaming non bisognerà possedere una connessione internet particolarmente veloce:

10Mbp/s – 720p a 60fps con audio Stereo

– 720p a 60fps con audio Stereo 20Mbp/s – 1080p a 60 fps con audio 5.1 Surround

– 1080p a 60 fps con audio 5.1 Surround 35Mbp/s – 4K a 60fps con audio 5.1 Surround

Grazie soprattutto all'esperienza accumulata con Project Stream, i requisiti minimi e raccomandati di Google Stadia coprono un arco che va dai 10Mbp/s per videogiocare in streaming a 720p e 60 frame al secondo ai 35Mbp/s per raggiungere i 4K e mantenersi sui 60 fps, ma con audio 5.1 Surround.

Google Stadia, tutti gli abbonamenti ufficiali

La natura tanto particolare di Stadia - almeno per il mercato del gaming - ha permesso a Google di mettere a punto dei piani tarrifari piuttosto interessanti. E adatti a un po' tutte le tasche.

Stando a quanto confermato dall'azienda a stelle e strisce nel corso dello Stadia Connect, i giocatori potranno usufruire di Google Stadia mediante differenti formule:

Edizione Fondatore : a 129 euro , include un controller Stadia Limited Edition, un Chromecast Ultra, il gioco Destiny 2 e tre mesi di abbonamento al servizio Stadia Pro. Può già essere preordinato.

: a , include un controller Stadia Limited Edition, un Chromecast Ultra, il gioco Destiny 2 e tre mesi di abbonamento al servizio Stadia Pro. Può già essere preordinato. Abbonamento Stadia Pro: al costo di 9,99 euro al mese. Con questo, gli utenti potranno giocare a dei titoli in 4K e 60 fps e HDR, a cui si aggiungono giochi gratis e sconti esclusivi.

Stadia Base, invece, sarà il piano di accesso gratuito che non darà disponibilità di alcun contenuto ma permetterà di acquistare sullo store dedicato e giocare in streaming. Il controller Stadia potrà essere acquistato a parte nelle tre colorazioni bianco, nero e verde al prezzo di 69,99 euro.

Tutti i giochi di Google Stadia

Google Stadia non potrebbe mai sedurre i gamer di tutto il mondo senza mettere sul piatto una solida line-up di giochi. La big G ha optato per una buona manciata di titoli già disponibili - o comunque già noti - su altre piattaforme, così come su qualche esclusiva.

Una, in particolare, è in grado di infiammare l'animo di ogni appassionato di RPG: si tratta del già vociferato Baldur's Gate 3, in sviluppo presso la software house danese Larian Studios:

Oltre al già citato Destiny 2 - che su Google Stadia sbarcherà in edizione The Collection! -, abbiamo pure:

DOOM Eternal

Wolfenstein: Youngblood

Power Rangers: Battle For The Grid

Dragon Ball Xenoverse 2

Metro Exodus

Thumper

GRID

SAMURAI SHODOWN

Football Manager 2020

Get Packed

The Elder Scrolls Online

The Crew 2

The Division 2

Assassin’s Creed Odyssey

Ghost Recon Breakpoint

Trials Rising

NBA 2K

Borderlands 3

Farming Simulator 19

Mortal Kombat 11

Rage 2

FINAL FANTASY XV

Gylt

Tomb Raider Trilogy

Darksiders Genesis

Just Dance 2020

