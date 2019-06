Instagram: arrivano i post sponsorizzati anche di influencer non seguiti

Instagram conta circa 1 miliardo di utenti attivi al mese, e stando a quanto si legge nel comunicato, il 68% di questi si reca sulla piattaforma per interagire proprio con i creator . La nuova strategia della piattaforma social si basa dunque su basi solide, pronta a favorire l'esperienza d'uso della maggior parte degli utenti e l'attività dei marchi che utilizzano (anche) Instagram per promuovere i propri prodotti.

La piattaforma per la condivisione di foto, video e storie (dal 2012 di proprietà di Facebook) ora consente ai brand di promuovere contenuti creati dagli influencer da proporre nelle bacheche degli utenti potenzialmente interessati al prodotto. L'aspetto della nuova politica che però sta facendo storcere il naso ad alcuni iscritti è che d'ora in poi appariranno post sponsorizzati anche di influncer non seguiti .

Questo sito internet utilizza cookie tecnici e di profilazione, anche di terze parti, per migliorare la tua esperienza di navigazione, analizzare l’utilizzo del sito e per proporti pubblicità in linea con le tue preferenze. Puoi saperne di più o per negare il consenso ad alcuni a tutti i cookie clicca qui Informativa sui Cookies. Chiudendo questo banner, cliccando in seguito o continuando a utilizzare il sito, acconsenti all’utilizzo dei predetti cookie.

Ok