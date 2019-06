IT: Evil Below, un nuovo gioco da tavolo ispirato agli orrori di Pennywise

CuriositàCinema

di Matteo Tontini - 06/06/2019 14:44 | aggiornato 06/06/2019 14:48

Il terrificante clown è l'antagonista di un interessante gioco da tavolo cooperativo.

Vestite i panni di uno dei giovani facenti parte del Club dei Perdenti e mettete fine alla minaccia di Pennywise, l'entità soprannaturale che riemerge ogni 27 anni e terrorizza la fittizia cittadina di Derry, nel Maine. È questo lo scopo di IT: Evil Below, gioco da tavolo annunciato da USAopoly che si basa sul film del 2017.

Si tratta di un board game strategico, in cui i giocatori devono fare affidamento sulle abilità specifiche dei personaggi (per esempio, Ben ha la possibilità di pescare una carta e armarsi ogni volta che deve combattere contro Pennywise) mentre si fanno strada per le vie di Derry. Però attenzione: basta che a un solo giocatore si azzeri la salute e l'obiettivo fallisce! IT: Evil Below permette a 2-7 giocatori dai 17 anni in su di collaborare e immergersi in un'esperienza competitiva. I dadi personalizzati aggiungono un tocco di inquietudine a ogni tiro, mentre i giocatori progrediscono nella partita e cercano di sconfiggere la paura.

Già soltanto la scatola farà venire l'acquolina in bocca ai fan di IT, con il classico palloncino rosso sul quale è riflesso il volto del clown ballerino.

Di seguito riportiamo il contenuto della confezione:

1 Tabellone

7 Schede personaggio

8 Sagome personaggi

49 Carte incontro

13 Carte attacco

18 Carte debolezza di Pennywise

7 Dadi speciali

4 Segnalini bici

1 Segnalino forza del Club dei Perdenti

28 Segnalini vittime di Pennywise

1 Regolamento di gioco

Il gioco da tavolo sarà disponibile, in lingua inglese, a partire dal prossimo autunno e costerà 29,95 dollari. Un modo interessante per celebrare l'uscita di It: Capitolo 2, non trovate?

