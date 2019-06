L'eredità di Tony Stark in Spider-Man: Far From Home

CinemaFumetti

In Spider-Man: Far From Home non sarà facile per Peter superare la scomparsa del suo mentore Tony Stark, che tuttavia non se n'è andato senza lasciare qualcosa in eredità al Bimbo Ragno.

Il delicato compito di chiudere la Fase 3 del Marvel Cinematic Universe è stata affidata a Spider-Man: Far From Home, secondo lungometraggio con lo spararagnatele (Tom Holland) come protagonista dopo Homecoming. Sappiamo che la pellicola diretta da Jon Watts sarà ambientata poco dopo gli eventi di Avengers: Endgame, che in un modo o nell'altro hanno cambiato per sempre le vite dei supereroi del MCU. Peter Parker ha visto morire Tony Stark - che ha annientato Thanos, sacrificando però la sua vita -, ma il suo mentore non se n'è andato senza lasciargli qualcosa in eredità.

Nella vita di Peter Parker il magnate Tony Stark ha preso il posto dell Zio Ben (assente per il momento nel MCU), dimostrandogli in più di un'occasione che "da un grande potere derivano grandi responsabilità". Il suo sacrificio è l'ultimo e più grande esempio. In Spider-Man: Far From Home il sedicenne del Queens dovrà cercare di superare la scomparsa della sua guida, del suo punto di riferimento, e troverà sostegno in Happy Hogan, Nick Fury e nell'insospettabile Quentin Beck, alias Mysterio, giunto su Terra-616 per fronteggiare la minaccia degli Elementali.

Nuova minaccia, nuova Stark Suit

L'ultimo trailer di Far From Home per la TV cinese conferma quanto già rivelato in questo articolo, ovvero che il lascito di Tony Stark per Peter si non limita ad un esempio da seguire. Dalla clip che trovate in apertura di questo articolo emergono infatti interessanti dettagli sul prossimo capitolo del Marvel Cinematic Universe.

Si scopre che il costume rosso e nero, con tanto di iconiche ali di ragnatela, che Peter indossa durante lo scontro con Molten-Man a Londra porta proprio la firma di Stark. Questo viene creato in un laboratorio sullo Stark Jet di Happy Hogan, dove altri ologrammi mostrano anche una versione potenziata del costume Iron Spider e quello classico blu e rosso.

Gli occhiali smart di Tony e Dmitri

Altro regalo per Peter sono gli occhiali hi-tech di Tony Stark già visti in Avengers: Infinity War. Nel nuovo trailer vediamo il giovane spararagnatele indossare l'accessorio super tecnologico durante il viaggio di ritorno da Venezia, tappa della gita scolastica che sappiamo sarà rovinata da Hydro Man. Grazie agli occhiali, e all'intelligenza artificiale che integrano, Peter - in barba ad ogni norma morale sulla privacy - riesce a leggere tutti i messaggi che i suoi compagni di classe e professori (con tanto di foto) stanno inviando.

Nella breve scena descritta non sfugge un dettaglio che potrebbe suggerire la presenza di un'altra minaccia per Spider-Man. L'AI rivela infatti che sull'autobus è presente anche Dmitri, il quale dovrebbe essere un membro del team di Nick Fury. Ma il caro Dmitri potrebbe nascondere una minaccia: quello interpretato da Numan Acar potrebbe essere in realtà Dmitri Smerdyakov, ovvero Camaleonte, il primo supercattivo che nei fumetti dà del filo da torcere a Spider-Man (The Amazing Spider-Man Vol. 1, marzo 1963).

Dopo Mysterio, che è davvero difficile vedere al fianco del suo storico rivale Spider-Man senza avere qualcosa di losco in mente, si inserisce dunque una nuova sospetta figura tra le fila dei buoni. Peter e Fury farebbero meglio a guardarsi le spalle.

Cos'altro avrà lasciato Tony Stark in eredità al suo Bimbo Ragno? Le azioni di Mysterio e Dmitri davvero non hanno un secondo fine? La risposta a questi e altri dubbi il 10 luglio, giorno in cui Spider-Man: Far From Home arriverà nelle sale cinematografiche d'Italia.