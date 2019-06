Celebrity

Miley Cyrus accusata di plagio da un'artista di Instagram

di Giulia Greco - 06/06/2019 15:57 | aggiornato 06/06/2019 16:01

Un'artista californiana, nota per la creazione di video a sfondo sessuale, ha accusato Miley Cyrus di aver copiato le sue idee per la promozione del suo nuovo EP intitolato She Is Coming.

Miley Cyrus è stata accusata di plagio. La cantante sta promuovendo il suo nuovo EP, dal titolo She Is Coming e lo sta facendo giocando sui doppi sensi, sull'erotismo e sulla seduzione. Nell'ultimo video pubblicato su Instagram, la Cyrus accarezza in modo sensuale diversi frutti, che vengono facilmente associati al corpo femminile. Un'artista californiana, Stephany Sarley, conosciuta per la creazione di video a sfondo sessuale tramite l'utilizzo di diversi tipi di frutta, ha accusato la Cyrus di aver copiato la sua idea. View this post on Instagram SHE IS COMING OUT NOW! Link in bio! A post shared by Ashley O (@mileycyrus) on Jun 3, 2019 at 2:07pm PDT La donna, infatti, simula atti sessuali con la frutta dal 2016. Quello stesso anno è stato pubblicato un articolo sul Daily Dot a proposito dei lavori della Sarley, che sono stati definiti “inspiegabilmente sexy, ma allo stesso tempo rassicuranti”. View this post on Instagram A post shared by Stephanie Sarley (@stephanie_sarley) on Jun 3, 2019 at 9:00pm PDT Il paragone tra i suoi lavori e il video postato da Miley Cyrus è inevitabile. I follower delle due artiste hanno notato le similitudini tanto che in molti hanno accusato la cantante e il suo team di aver derubato la Sarley e di aver spacciato per proprie le creazioni di qualcun altro. Altri però hanno fatto notare che la Sarley non è certo stata la prima a usare alcuni frutti come metafore sessuali, per cui non si può davvero parlare di contenuti originali. Stephany Sarley ha commentato lamentando il fatto di non essere stata citata né contattata dal team di Miley Cyrus per il concept promozionale di She Is Coming. Tramite BuzzFeed ha detto di essere disgustata dall'atteggiamento della cantante: È come se fosse una mia copia carbone, una doppelgänger, solo che lei è una famosa popstar, mentre io sono un'artista che lavora ogni giorno per ottenere visibilità affrontando le avversità. Per il momento, Miley non ha commentato le accuse della Sarley che ha visto minata la propria creatività.