Primi rumor su Dragon Quest XII e presentato Dragon Quest Walk

06/06/2019

Square Enix ha rivelato che i lavori sul 12esimo capitolo della famosa saga di RPG Dragon Quest stanno per iniziare, nel frattempo annuncia Dragon Quest Walk, titolo mobile molto simile a Pokémon Go.

In attesa dell’E3, Square Enix ha annunciato diverse interessanti novità riguardanti il famoso brand Dragon Quest.

L’anno scorso è uscito in Occidente l’11esimo capitolo, su PlayStation 4 e PC, mentre è stata annunciato l’arrivo di una versione per Switch chiamata Dragon Quest XI S, anche se questa versione appositamente dedicata alla console Nintendo è ancora priva di una data di lancio.

Nel frattempo uno dei producer della longeva saga di RPG, Yuu Miyake, durante un livestream dedicato proprio a Dragon Quest, ha rivelato che lui e il creatore della serie, Yuji Horii, stanno preparandosi a realizzare Dragon Quest XII, mettendo insieme le idee per la creazione.

Dunque è ancora presto per parlare di inizio della produzione del futuro capitolo, dato che, come specifica Miyake, ancora non è nemmeno entrato in fase di pre-produzione, facendo intendere che il gioco è ancora in uno stato embrionale. Molto probabilmente Dragon Quest XII sarà destinato alle future console di prossima generazione, o, se uscirà in breve tempo, potrebbe essere un titolo cross generazionale fra le attuali console e quelle in arrivo nei prossimi anni.

I fan di Dragon Quest, nell’attesa del 12esimo capitolo, potranno consolarsi con un altro importante annuncio fatto durante la livestream. Square Enix ha infatti annunciato l’arrivo di Dragon Quest Walk, un gioco per mobile nello stile di Pokémon Go.

Questo titolo incoraggerà i giocatori a uscire fuori per affrontare i mostri tipici della serie, come gli slime e i golem di pietra. Ancora non si conoscono nel dettaglio le meccaniche, ma è stata confermata la presenza di una funzione chiamata “My Room” che permette ai giocatori di decorare le proprie dimore.

Dragon Quest Walk uscirà presto in versione beta in Giappone, ancora non si hanno informazioni su un’eventuale uscita internazionale.

La saga di Dragon Quest è nata nel 1986 con il primo capitolo uscito su Nintendo NES. Da lì, grazie alla direzione sempre tenuta da Yuji Horii e ai disegni di Akira Toriyama, da sempre character designer del franchise, la serie si è rivelata essere un grosso successo in tutti i capitoli usciti negli anni. Tanto che attualmente in Giappone la saga di Dragon Quest è l'RPG più venduto, superando persino Final Fantasy.

Con il tempo il gioco divenne un franchise generando diversi titoli e spin-off non strettamente legati alla saga, come ad esempio il recente Dragon Quest Builders, titolo che ricorda molto lo spirito di Minecraft, o i più action Dragon Quest Heroes.

Voi siete amanti della saga di Dragon Quest?

