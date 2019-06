CinemaAnimazioneTV News

di Rina Zamarra - 06/06/2019 11:04 | aggiornato 06/06/2019 11:08

Universal Pictures Home Entertainment Italia propone un ricco calendario di uscite Home Video per luglio 2019, da Escape Room alla stagione 6 di Elementary.

0 condivisioni

Universal Pictures vi porta il cinema a casa a partire dal 10 luglio 2019 con l’uscita in DVD di Instant Family. La divertente commedia con Mark Wahlberg e Rose Byrne ha come protagonisti due imprenditori felicemente sposati. I due si sentono pronti a diventare genitori e decidono di adottare dei bambini abbandonati dalla famiglia di origine. La loro vita finirà così per essere travolta dall’adolescente Lizzy e dai suoi due fratellini.

Il 17 luglio invece esce in DVD e in Blu-ray il thriller Escape Room di Adam Robitel. Si cambia completamente atmosfera rispetto a Instant Family. Escape Room, infatti, racconta l’esperienza di sei persone alle prese con un gioco molto particolare. I sei protagonisti ricevono un misterioso puzzle, la cui risoluzione dà accesso alle escape room della Minos. Chi riuscirà a uscire da quelle stanze si porterà a casa un premio di 10mila dollari. Il gioco, però, è molto più pericoloso di quanto i sei partecipanti si fossero aspettati!

Universal Pictures

Alle piccole di casa è dedicate un'uscita speciale: il 10 luglio arriva in DVD Barbie - Dreamtopia. Tra l’altro in occasione del 60esimo anniversario di Barbie, Universal lancia una iniziativa destinata a tutte le fan della bambola. A partire dal 10 luglio saranno in vendita i DVD della campagna Che Barbie sei? Le bambine potranno acquistare Barbie e le scarpette rosse, Barbie principessa rock, Barbie e la magia della moda, Barbie - avventura stellare e Barbie - L’accademia per le principesse.

Universal Pictures

E le uscite Home Video non sono finite qui. Ecco il calendario completo:

Un viaggio a quattro zampe - 17 luglio - DVD e Blu-ray

13 Hours - 17 luglio - per la prima volta in 4K Ultra HD

Moon - 17 luglio - per la prima volta in 4K Ultra HD

The Scorpion King - 17 luglio - per la prima volta in 4K Ultra HD

Waterworld - 17 luglio - per la prima volta in 4K Ultra HD

Hulk - 17 luglio - per la prima volta in 4K Ultra HD

Fast & Furious 4 - 4K Ultra Hd + Blu-ray

Fast & Furious 5 - 4K Ultra Hd + Blu-ray

Universal Pictures

A partire dal 10 luglio potrete anche acquistare i DVD di tante serie TV. Si inizia con la prima stagione di Escape at Dannemora, definita dal Washington Post come una delle migliori serie TV dell’anno, e con la prima stagione di Kidding: Il fantastico mondo di Mr. Pickles. L’originale e divertente serie diretta da Michel Gondry vi farà scoprire un inedito Jim Carrey nei panni di Mr. Jeff Pickles, star della televisione per bambini. Jeff è un uomo dolce e gentile, ma è anche il titolare di un impero milionario. All’improvviso la sua vita privata comincia a mostrare delle crepe e l’animo buono di Jeff verrà messo davvero a dura prova.

Il 17 luglio 2019, invece, è la volta dell’uscita in DVD della stagione 6 di Elementary e della stagione 2 di The Good Fight.

Universal Pictures

Buona visione con le uscite Home Video di Universal Pictures!