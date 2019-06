Shang Tsung mena le mani in Mortal Kombat 11: il trailer di gameplay

Videogames

di Andrea Guerriero - 06/06/2019 10:33

Lo stregone scatenerà la sua furia letale a partire dal 18 giugno. Siete pronti a tornare a combattere nelle arene dell'ultimo capitolo di Mortal Kombat?

Il picchiaduro più brutale dell'anno ha ancora molto da dire - e dare - nell'universo videoludico.

Dopo aver trionfalmente debuttato su PC, PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch ad aprile, Mortal Kombat 11 si prepara infatti a far scendere nelle sue sanguinolente arene un nuovo lottatore. Si tratta di un volto già noto ai fan della più che ventennale saga beat 'em up, vale a dire lo stregone Shang Tsung.

Lo stesso che oggi possiamo ammirare in un intenso trailer di gameplay - visibile poco più in basso in questo stesso articolo -, con cui gli sviluppatori di NetherRealm Studios e il publisher Warner Bros. Games mostrano il suo ricco - e letale! - campionario di abilità, mosse e attacchi speciali.

Il filmato è completamente doppiato in italiano, e nella sua descrizione anticipa che Shang Tsung sbarcherà in Mortal Kombat 11 accompagnato anche da Sindel, Nightwolf e Spawn. Il tutto grazie al primo Mortal Pack, che dal prossimo 18 giugno ci permetterà proprio di testare le skill del combattente dagli incredibili poteri. Tutti gli altri - che non hanno intenzione di acquistare il pacchetto completo - potranno invece comprare e scaricare il personaggio dal martedì successivo, ossia il 25 giugno.

Come gi vi dicevamo, il già ricco supporto post-lancio di Mortal Kombat 11 proseguirà con l'introduzione di Nightwolf, di Sindel, di Spawn e di altri due personaggi che devono essere ancora annunciati dalla compagnia statunitense assieme alle relative tempistiche di pubblicazione.

NetherRealm Studios/Warner Bros. Games

Il Kombat Pack è acquistabile al prezzo di 39,99 euro, ma con la possibilità di ottenerlo comprando la Premium Edition del videogame. Ci farete un pensierino?