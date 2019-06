SpongeBob è protagonista di un nuovo videogioco per PC e console: il trailer

VideogamesAnimazione

06/06/2019

La spugna gialla più amata di sempre arriva su PC, PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch con un nuovo videogioco. E intanto si prepara ad invadere l'E3!

Animazione e videogame si incontrano di nuovo.

Questa volta, però, l'universo videoludico non attinge dalla ricca antologia di opere nipponiche, ma corteggia niente meno che la irriverente ironia di SpongeBob. La mitica spugna gialla del piccolo schermo, le cui avventure sono state create dal biologo marino e disegnatore Stephen Hillenburg, si incarnerà infatti in SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom Rehydrated.

L'annuncio è arrivato con un primo trailer, pubblicato da THQ Nordic:

Allo sviluppo del gioco troviamo i ragazzi di Purple Lamp Studios, che sono al lavoro per realizzare edizioni per PC, PlayStation 4, Nintendo Switch e Xbox One. SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom Rehydrated non ha ancora una finestra di lancio, mentre i dettagli forniti dal team di sviluppo sono ancora scarsi.

Il teaser è comunque accompagnato da una sinossi, che ci aiuta a tratteggiare i contorni della storia che vivremo in compagnia di SpongeBob e dei suoi inseparabili amici:

L'eroe del cartone animato di culto è tornato, fedelmente riprodotto in tutto il suo splendore spugnoso! Gioca nei panni di SpongeBob, Patrick e Sandy e mostra al malvagio Plancton che il crimine paga ancora meno di Mr. Krabs! Vuoi salvare Bikini Bottom da eserciti di robot? Certo che lo vorrai! Vuoi fare bungee jumping con l'elastico delle tue mutande? Perché non dovresti! Vuoi unire le tue forze con quelle di chi ti seguirà in una nuovissima modalità multiplayer? La battaglia è appena iniziata!

Il team di Purple Lamp promette di mostrarci le primissime scene di gioco di SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom Rehydrated in occasione dell'E3 2019 di Los Angeles. Cosa ne dite, ha catturato la vostra attenzione?