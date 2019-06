Suits: il ritorno di Patrick J. Adams e le anticipazioni sulla stagione finale

TV NewsCinema

06/06/2019

L'attore che ha interpretato Mike Ross nella serie Suits tornerà nella nona ed ultima stagione, dopo che aveva lasciato lo show al termine della stagione 7.

Il 17 luglio 2019 sarà il debutto della nona ed ultima stagione della serie Suits e porterà novità assolute: tra tutte il ritorno come guest star di Patrick J. Adams nel ruolo dell'elegante Mike Ross, personaggio che più di tutti ha reso celebre l'attore canadese.

Adams aveva lasciato la serie TV al termine della settima stagione insieme a Meghan Markle, attuale consorte del principe Harry d'Inghilterra, quando i protagonisti Mike (Adams) e Rachel (interpretata dalla Markle) si erano sposati e avevano deciso di lasciare New York per aprire un proprio studio legale a Seattle.

Secondo quanto riporta Deadline, Patrick J. Adams apparirà nel quinto episodio della serie, cioè a metà dello show composto da dieci episodi; Mike Ross, infatti, si ritroverà coinvolto in un caso contro Harvey Specter (Gabriel Macht) e Samantha Wheeler (Katherine Heigl). A spiegarlo proprio a Deadline è il creatore della serie e produttore esecutivo Aaron Korsh.

Non avevo alcun dubbio circa un suo ritorno in questa stagione. È il fondamento dello show; è stato costruito su di lui, anche su altri [personaggi n.d.r.] ma le fondamenta le abbiamo costruite su Patrick e Mike e tutti volevamo riaverlo. [...] Poi ho dovuto assicurarmi che avesse il tempo di farlo e che potesse farlo, è anche un neo papà. [...] Sono andato a casa sua, mi ha mostrato i suoi ulivi che erano fantastici. Siamo andati a cena fuori [Adams e Korsh n.d.r.] e ne abbiamo parlato. Gli ho detto quello che avevamo in mente, era molto eccitato. E la cosa è andata in porto.

Poi Korsh continua con qualche indiscrezione e anticipazione sull'ultima stagione e parla della possibilità di rivedere nuovamente Adams non solo a metà dello spettacolo, ma anche nell'episodio finale.

Mike finirà per essere coinvolto in un caso contro Harveye Samantha. Non saprà esattamente che Samantha sarà coinvolta, quando tornerà, ma saprà che Harvey c'entra. [...] Vogliamo avere alcune scene divertenti con Mike, non vogliamo che sia tutto controverso. Ma non vogliamo nemmeno che sia solo un conflitto, solo una contesa. [...] Non dirò come va a finire, ma quando finirà, ci saranno uno o due colpi di scena e ci sarà più di quello che è successo. Ci saranno un po' di scene divertenti e altre emozionanti con Mike e la vecchia banda. [...]

Durante l'intervista Korsh si è soffermato anche sulla possibilità di rivedere Meghan Markle in un cameo nella stagione finale di Suits, magari dovuta al ritorno di Mike e se, come ipotesi remota, si possa includere l'eventualità di vedere loro figlio.

Dal momento che entrambi se ne sono andati [...] le persone si riferiscono a Mike e Rachel, anche prima che torni Mike. Quando tornerà, credo che ci sarà un piccolo aggiornamento su Rachel.[...] Ma non abbiamo stabilito che abbiano avuto un bambino, ma non si sa mai. [Sul possibile ritorno di Rachel n.d.r.] Non si sa mai. C'è sempre la possibilità che lei prenda il telefono, mi chiami e mi chieda se possa tornare, e se lo facesse sarebbe la benvenuta. Ma no, non credo che accadrà.

Anche Patrick J. Adams ha parlato del suo ritorno nella serie.

Non potrei essere più felice di far parte del capitolo finale di Suits. Mi manca la mia famiglia televisiva e non vedo l'ora di scoprire che tipo di guai Mike Ross può creare per l'ultima volta. Ma se il reparto guardaroba pensa che torneranno indietro i vestiti che ho rubato quando me ne sono andato, saranno molto delusi.

Il 21 giugno su Premium Stories in Italia andranno in onda la seconda parte degli episodi dell'ottava stagione di Suits. Per gli episodi di Suits 9 in Italia bisognerà aspettare il prossimo anno, mentre in America debutterà già quest'estate.