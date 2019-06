The Walking Dead: saldaPress celebra l'Onda Pride con una cover arcobaleno

Fumetti The Walking Dead

di Lorenzo Bianchi - 06/06/2019 10:42 | aggiornato 06/06/2019 10:45

In occasione dell'Onda Pride 2019, saldaPress celebra la comunità LGBTI+ con una variant cover arcobaleno di The Walking Dead 59 realizzata da Sina Grace.

Anche gli zombie di The Walking Dead si tingono di arcobaleno per celebrare il mese del Pride.

All'edizione regular del numero 59 della serie a fumetti di Robert Kirkman, in uscita in edicola e fumetteria il prossimo 13 giugno, saldaPress ha infatti deciso di affiancare una speciale edizione variant contraddistinta da una copertina - disegnata da Sina Grace e colorata da Tamra Bonvillain - tutta dedicata a Jesus, personaggio apertamente omosessuale.

Questa versione speciale e limitata dell'albo, che sarà stampato in 2000 copie numerate e avrà un costo di 5 euro, è stata pensata con l'obiettivo di omaggiare la comunità LGBTI+ e i progressi ottenuti in anni di battaglie, combattute pacificamente al fine di promuovere i valori di inclusività e supporto per tutti.

HD saldaPress La speciale cover variant di The Walking Dead 59 dedicata all'Onda Pride 2019

Il ricavato della vendita del volume sarà devoluto a Schoolmates, un progetto dell'Arcigay - partner di saldaPress in questa bella iniziativa - che si occupa di collaborare con scuole ed enti locali nella creazione di laboratori e percorsi di formazione sui temi del contrasto al bullismo, della destrutturazione degli stereotipi di genere e della conoscenza dell’identità sessuale.

La libertà creativa è fondamentale per chi fa il nostro mestiere. Ma, nello stesso tempo, crediamo che sia importante dichiarare apertamente che, come casa editrice, siamo a favore dell’inclusività, della diversità e della parità di tutti. Oggi più che mai. Anche con un piccolo ma importante gesto come questo.

Queste le parole di Andrea G. Ciccarelli, direttore editoriale saldaPress, che ribadiscono come da parte della casa editrice non ci sia dunque solo la volontatà di rendere omaggio e celebrare i cinquant'anni del Pride ma anche l'intenzione di supportare in maniera concreta le battaglie della comunità LGBTI+.

HD saldaPress L'edizione regular di The Walking Dead 59 e la seconda edizione variant, con cover di Bill Sienkiewicz

L'albo verrà presentato in anteprima il 7 giugno dalle 18.00 alle 20.00 al Gay Center di via Nicola Zabaglia 14 a Roma, dove sarà acquistabile dal 13 giugno in avanti negli orari di apertura.

Inoltre, nei giorni seguenti sarà possibile trovarlo in vendita anche in alcuni specifici Pride in giro per la penisola (tra cui Torino Pride, 15 giugno; Vicenza Pride,15 giugno; Lazio Pride a Frosinone, 22 giugno; Milano Pride, 29 giugno; Bari Pride, 29 giugno; Toscana Pride a Pisa, 7 luglio), di cui potete scoprire la lista completa sui canali ufficiali e sul sito di saldaPress e di Arcigay.