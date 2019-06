Tom Holland colpisce ancora: spoiler sugli Elementali di Spider-Man: Far From Home

Attenzione! Possibili spoiler!

I trailer del film scelto da Kevin Feige & co. per chiudere ufficialmente la Fase 3 del Marvel Cinematic Universe hanno confermato che a dare del file da torcere a Peter Parker saranno gli Elementali, ovvero esseri in grado di trasformare le cellule del proprio corpo in acqua, fuoco, terra e aria. Ora, grazie a Tom Holland, scopriamo che queste creature elementali giungono su Terra-616 (l'universo dei Vendicatori del MCU) in seguito allo schiocco di Thanos in Avengers: Infinity War:

Mysterio, in questo film, è il mio nuovo migliore amico. Ci alleiamo per fronteggiare queste creature elementali che hanno attraversato lo squarcio dimensionale creatosi dopo lo schiocco di Thanos.

Tom Holland talking about Mysterio and spoiling something about

the Elementals 👀 #SpiderManFarFromHome pic.twitter.com/62d4G8YSHr — cosmic (@Q82004yousef1) May 27, 2019

Nella clip, l'attore si rende conto di aver fornito troppe informazioni sui villain, ma il danno ormai è fatto. Quella sugli squarci dimensionali è invece più che altro una conferma. Infatti, nel secondo trailer di Far From Home, Mysterio afferma di provenire da Terra-833 e di essere giunto su Terra-616 sfruttando proprio uno di questi ponti che uniscono realtà parallele.

Tom Holland sarà anche uno spoileratore seriale, ma potrebbe aver giocato con questa sua nomea fornendo informazioni false (parzialmente o totalmente). Gli Elementali, infatti, potrebbero anche essere illusioni create da Mysterio, la cui versione su carta stampata è tutt'altro che una figura eroica. Che sia tutta una messa in scena per conquistare la fiducia di Spider-Man per poi tradirlo nel momento decisivo?