Aladdin vola oltre i 500 milioni di dollari al box office mondiale

Il successo del live-action ambientato ad Agrabah è la cartina di tornasole del grandioso momento vissuto da Disney , che ora attende il debutto de Il Re Leone per governare anche le classifiche estive. La Casa di Topolino prevede di superare i 200 milioni di dollari al debutto con il remake in CGI dedicato a Simba e a tutto questo si aggiunge il cavallo di battaglia di dicembre, Star Wars: L'ascesa di Skywalker, ultimo capitolo della nuova trilogia.

Aladdin sta dominando anche il box office italiano: con 13,6 milioni di dollari, si piazza davanti a Godzilla: King of the Monsters, Il Traditore e Rocketman.

Questo sito internet utilizza cookie tecnici e di profilazione, anche di terze parti, per migliorare la tua esperienza di navigazione, analizzare l’utilizzo del sito e per proporti pubblicità in linea con le tue preferenze. Puoi saperne di più o per negare il consenso ad alcuni a tutti i cookie clicca qui Informativa sui Cookies. Chiudendo questo banner, cliccando in seguito o continuando a utilizzare il sito, acconsenti all’utilizzo dei predetti cookie.

Ok