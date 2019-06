Come precedentemente segnalato, BH90210 riunirà i membri originali del cast : Jason Priestley (che interpreta Brandon Walsh), Jennie Garth (Kelly Marlene Taylor), Ian Ziering (Steve Sanders), Gabrielle Carteris (Andrea Zuckerman), Brian Austin Green (David Silver), Tori Spelling (Donna Marie Martin) e Shannen Doherty (Brenda Walsh), che interpreranno tutti delle versioni esagerate di sé stessi, con storie ispirate alle loro vite e relazioni reali. Quando uno dei membri del gruppo suggerisce di riavviare il franchise di Beverly Hills 90210, i ragazzi scoprono che (come riporta la descrizione ufficiale) "andare avanti può rendere il tutto ancora più delizioso del reboot stesso".

Continua a crescere il cast di "contorno" alla serie BH90210 ! Ivan Sergei , l'ex allievo visto in Jack & Jill, è l'ultimo attore - non facente parte del cast originale - a unirsi al cast dell'attese serie BH90210, dopo le aggiunte delle attrici La La Anthony e Vanessa Lachey .

