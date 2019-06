Black Widow: ci sarà una seconda Vedova Nera nel film? [RUMOR]

Cinema

Le riprese di Black Widow sono appena iniziate e sono emerse le prime indiscrezioni circa un personaggio che potrebbe vestire i panni di una 'nuova' Vedova Nera nello standalone targato Marvel Studios.

In Norvegia hanno da poco preso il via le riprese dello standalone dedicato al personaggio di Black Widow, l'eroina Marvel interpretata da Scarlett Johansson vista al cinema per l'ultima volta in Avengers: Endgame.

A quanto pare, sono ora emerse le prime informazioni ufficiose relative alla trama del film, che a quanto pare potrebbe innestare nel MCU un nuovo personaggio mai visto prima. Grazie a un'indiscrezione divulgata dal portale The Independent, sembra che l'attrice Florence Pugh sarà chiamata ad affiancare la Johansson sul set del film vestendo i panni di Yelena Belova, ossia l'agente segreto che ha vissuto lo stesso, identico addestramento di Natasha Romanoff all'interno della cosiddetta 'Red Room academy'.

Nei fumetti Marvel la Belova è infatti la terza Vedova Nera, creata da Devin K. Grayson e J. G. Jones, la cui prima apparizione è avvenuta nel numero 5 di Inhumans, del 1999. Nelle storie originali della Casa delle Idee, Yelena e Natasha sono spesso in disaccordo e costrette a confrontarsi sui metodi da usare in missione, tanto che Yelena decide ben presto di unirsi al gruppo dei Thunderbolts (capeggiati dal non proprio amichevole Norman Osborn, scienziato e ricco imprenditore noto anche per essere il perfido Goblin).

Ma non solo: l'insider Roger Wardell ha inoltre reso noto che Florence Pugh avrebbe "battuto" Emma Watson per ottenere la parte della Belova in Black Widow. Va detto in ogni caso che Marvel Studios non ha ancora ufficializzato in alcun modo la presenza della Pugh all'interno del cinecomic in uscita nel 2020.

Le vicende del film dovrebbero essere ambientate subito dopo gli eventi visti in Captain America: Civil War, fungendo quindi da prequel alle avventure viste in Avengers: Infinity War ed Endgame.

Nel cast della pellicola dovremmo trovare, oltre alla Johansson, anche Rachel Weisz e David Harbour (in due ruoli non ancora resi noti ufficialmente).

Siete ansiosi di rivedere in azione Vedova Nera sul grande schermo?