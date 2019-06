Bradley Cooper e Irina Shayk si sono lasciati

Celebrity

di Alice Grisa - 07/06/2019 09:58 | aggiornato 07/06/2019 10:02

È finita tra Bradley Cooper e Irina Shayk. Il regista e la top model dicono addio a un amore durato 4 anni e coronato dalla nascita di una figlia, Lea De Seine.

0 condivisioni

Tra Bradley Cooper e Irina Shayk è ufficialmente finita.

Lo riporta People, che ha parlato con una fonte anonima dopo giorni convulsi e una rincorsa di rumor che parlavano di una “relazione appesa a un filo” per le incompatibilità caratteriali e l’affievolirsi del sentimento, come ha dichiarato un insider di Page Six. La coppia, dopo qualche tentativo di ricostruire i cocci di un amore ormai in frantumi, avrebbe deciso di chiudere ufficialmente la propria storia dopo 4 anni e una figlia, Lea De Seine, nata nel marzo 2017.

L’attore e regista e la modella hanno sempre mantenuto la loro relazione lontana dai riflettori, come spiegava Irina Shayk a Glamour UK (“Ho molti amici che condividono la loro vita privata su Instagram e la rendono pubblica. Li ammiro e penso sia grandioso, ma farlo o no dipende dalla propria visione, ed è personale”).

Di recente Bradley aveva parlato della paternità nello show di Oprah Winfrey, spiegando di vedere molto del proprio padre in Lea (il genitore è morto per un tumore nel 2011) e che avere figli cambia radicalmente la vita.

Nel 2016 Irina Shayk si era mostrata con un gigantesco anello e molti avevano pensato che il matrimonio fosse imminente, ma una fonte segreta di People aveva precisato che, per il momento, la coppia stava bene così ed era concentrata completamente sulla figlia Lea.

Agli Oscar Irina e Bradley si erano presentati mano nella mano e apparentemente distesi, impermeabili allo sciame di voci che additava Cooper e Lady Gaga come amanti. A questo proposito, la popstar e protagonista di A Star is Born, specifica People, non c’entrerebbe nulla con la vicenda.

HD Getty Images Lady Gaga ha lasciato il fidanzato in primavera

Eppure, il successo dirompente di A Star is Born ha distrutto almeno tre relazioni: quella di Lady Gaga e Christian Carino, che si sono lasciati a un passo dal matrimonio, quella tra Irina Shayk e Bradley Cooper, fresca di rottura, e ovviamente quella dei due protagonisti, Ally e Jackson, implosi e fagocitati dallo stesso astro della giovane cantante.

Nessun amore sopravvive alla nascita di una stella.