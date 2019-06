Breaking Bad: Criminal Elements, il gioco mobile per gli aspiranti Walter White

Videogames

Avete sempre sognato di creare il vostro impero della droga personale? Il nuovo titolo mobile dedicato alle avventure di Walter White e Jesse Pinkman, allora, potrebbe fare al caso vostro.

Aspiranti emuli di Heisenberg, è arrivato il gioco che fa per voi: si chiama Breaking Bad: Criminal Elements ed è disponibile gratuitamente sul Play Store.

Il titolo è sviluppato da FTX Games e Plamee, nome già noto per l’adattamento videoludico di altri franchise come The Hunger Games e The Walking Dead. Come prevedibile, il gioco mette il giocatore nei panni di un associato di Walter White e Jesse Pinkman, il cui scopo è quello di costruire il proprio impero della droga. La storia inizia proprio dall’iconico camper visto più volte nella serie TV. Da lì in poi, sarà compito del giocatore far prosperare la propria attività costruendo svariate strutture per la produzione di droga.

L’economia del gioco si basa su una valuta principale, i mattoni. Questi sono necessari per costruire le varie strutture e farle evolvere, in modo da registrare guadagni superiori. Non mancano, poi, i classici acquisti in-app con denaro reale, che consentono di sviluppare la propria attività più velocemente. Spendendo somme che vanno dai 0,99 dollari ai 99,99 dollari, allora, è possibile acquistare nuovi oggetti e personaggi.

Heisenberg sullo smartphone

La conquista del mercato del traffico di droga non sarà così semplice: in poco tempo, la crescita della propria attività attirerà i primi rivali, che proveranno a distruggere tutto il lavoro compiuto. Per fortuna del giocatore, sarà possibile assoldare alcuni dei personaggi più iconici della serie AMC per proteggere la propria fortuna. Tra le reclute disponibili ci sono proprio Walter e Jesse, ma anche il mitico avvocato Saul Goodman, Skinny Pete, Gus Fring e Jane Margolis. Oltre a difendersi si avrà modo di attaccare le basi nemiche, per espandersi sempre di più.

Sulle pagine di Hollywood Reporter è possibile leggere le parole di Casey Dickinson, CEO di FTX Games, che ha parlato così del gioco:

Siamo entusiasti di dare ai fan di Breaking Bad un modo per immergersi nuovamente nelle atmosfere della serie TV attraverso un gioco mobile interattivo influenzato dal creatore dello show, Vince Gilligan, e dall’intero team di produzione. Breaking Bad: Criminal Elements costituisce una autentica espansione del mondo di Heisenberg dove la posta in gioco è alta, la moralità sfuggente e le personalità volubili.

Cosa ne pensate del videogioco dedicato a Breaking Bad? Se non siete amanti dei titoli mobile, ma volete comunque ingannare l’attesa in vista dell’arrivo del film dedicato a Jesse, forse potreste dare un’occhiata al clone egiziano dello show AMC, Weld El-Ghalaba.