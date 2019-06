Chi è Satchel? Il finale di Atomica Bionda e la sua spiegazione

Attenzione! Possibili spoiler!

Più che un semplice doppio gioco

Partiamo da un dato base esposto in maniera semplice e immediata: Lorraine Broughton è una triplogiochista. È stata inviata dal MI6 per trovare la lista degli agenti, ma i vertici dell'Intelligence inglesi ignorano che sia una spia dormiente del KGB, infiltrata in territorio nemico in attesa di tornare operativa e risultare utile sul campo. Quello che i vertici del Cremlino non sanno è che in realtà Lorraine non lavora nemmeno per loro: a infiltrarla nel servizio segreto russo - che poi l'ha a sua volta inserita in quello inglese - è stata l'americanissima CIA. Charlize Theron interpreta quindi una spia americana che fa crede ai russi di essere dalla loro parte e che il Cremlino impiega per ingannare gli inglesi.

Alla luce di questa informazione, possiamo ripercorrere l'intero film con chiarezza e svelare l'identità di Satchel, un personaggio che fin da subito preoccupa tutte le spie e che sembra avere molto a che fare con la sparizione della lista. Del documento esistono in realtà due versioni: una fisica, in possesso di Percival - che ha ucciso l'agente russo che l'aveva sottratta a James Gascoigne - e una immateriale. A conoscerne a memoria il contenuto è Spyglass (Eddie Marsan), un agente della STASI deciso a tradire in cambio di protezione da parte dell'Occidente per sé e la sua famiglia. Il prezzo è ovviamente la famosa lista che ha memorizzato.

HD Universal Lorraine arriva a Berlino sotto falsa identità all'inizio di Atomica bionda

Per comprendere appieno la trama di Atomica bionda bisogna non solo comprendere le mosse di Lorraine, ma anche quelle di Percival. Più il film prosegue più scopriamo che in realtà non lavora più per MI6, bensì per il proprio tornaconto personale. L'agente Percival ama l'atmosfera pericolosa di Berlino ed è ben deciso a restarci. Per questo motivo ha fraternizzato anche con i russi, per garantire un certo equilibrio in cui agire indisturbato in città.

Nelle fasi finali ucciderà Delphine (Sofia Bautella), l'agente francese che possedeva le prove del suo avvicinamento ai russi. Per lo stesso motivo Percival organizzerà l'uccisione di Spyglass, con l'aiuto dei russi (ovviamente interessati a uccidere il traditore). Lo scopo principale di Percival è quello di mantenere lo status quo e rimanere l'unico possessore della lista.

HD Universal Charlize Theron e Sofia Bautella fraternizzano in una scena di in Atomica bionda

Qui entra in gioco Lorraine, di cui Percival conosce la vera identità, nota nelle leggende dell'Intelligence con il nome di Satchel. Per questo motivo la donna ha tutto l'interesse a ucciderlo: è l'unico modo per entrare in possesso della lista e delle foto compromettenti di Percival. L'interrogatorio con cui si apre il film è il momento in cui Satchel/Lorraine vende la versione della storia agli inglesi; versione secondo cui l'agente sul posto era in realtà Satchel. Uscendone così pulita, Lorraine può mettersi in contatto col KGB e attirare un alto funzionario nella sua trappola. Arrivato in Europa per recuperare la lista e ucciderla, sarà l'uno del KGB ad essere ucciso.