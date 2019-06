Colin Farrell e la sbornia durante Minority Report: '56 tentativi per filmare una singola battuta'

Nonostante ciò, Colin ha detto che la vita sregolata non ha mai intaccato il suo lavoro, quei 56 take sono stati una rara eccezione!

Nel 2018, tuttavia, a causa di un frenetico programma delle riprese, si è ritrovato nuovamente a desiderare droghe, così è volontariamente andato in riabilitazione in una clinica in Arizona.

Gli ho chiesto: 'Per favore, non fatemi lavorare il primo giugno, perché il 31 maggio è il mio compleanno'. Pensavo che avrebbero accettato... invece ho dovuto lavorare. Era stata una nottataccia e non avevo dormito. La frase era: 'Sono certo che capite i difetti legali della metodologia precrimine'.

Un giorno, dopo aver trascorso la serata precedente a bere in occasione del suo 25esimo compleanno, si è presentato sul set ubriaco e ha trovato molte difficoltà con una battuta in particolare.

Colin Farrell ha fatto per anni uso da alcol e droghe. La sua dipendenza non ha mai intaccato il suo lavoro, tranne in un'occasione.

