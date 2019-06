CinemaAnimazione

07/06/2019

Disney ha annunciato il programma del D23 Expo: la convention si terrà in California da venerdì 23 a domenica 25 agosto 2019 e sarà piena di eventi Disney e Marvel.

Svelato il programma generale del D23 Expo 2019. Disney ha divulgato i dettagli della convention che si terrà dal 23 al 25 agosto 2019 nella Hall D dell’Anaheim Convention Center in California. Il centro congressi si trova proprio di fronte al Disneyland Resort, l’unico parco inaugurato da Walt Disney in persona.

Si inizia venerdì 23 agosto alle 10:30 con la cerimonia dei premi Disney Legends. La cerimonia sarà presentata da Bob Iger, Presidente e Amministratore Delegato di Disney. Sul palco sfileranno tutti gli artisti che hanno saputo onorare l’eredità Disney. Quest’anno saranno premiati: Wing Chao, Robert Downey Jr., Jon Favreau, James Earl Jones, Bette Midler, Kenny Ortega, Barnette Ricci, Robin Roberts, Diane Sawyer, Ming-Na Wen e Hans Zimmer.

Nel pomeriggio del 23 agosto, invece, ci sarà la presentazione delle offerte del servizio di streaming Disney +. L’incontro inizierà alle 15:30 e verranno presentati alcuni contenuti tra cui:

Lady and the Tramp (Lilli e il Vagabondo)

The Mandalorian

High School Musical: The Musical: The Series

Sabato 24 agosto, invece, i fan potranno entrare nel dietro le quinte di alcuni film Disney.

L’appuntamento è fissato alle 10:00 del mattino. I fortunati presenti al D23 Expo 2019 avranno la possibilità di dare uno sguardo ai progetti live-action Disney e Marvel e alle tavole da disegno dei registi dei Walt Disney Animation Studios e dei Pixar Animation Studios. Ci saranno anche approfondimenti sui progetti legati a Star Wars, e poi ancora sorprese inedite, spettacoli e tanti ospiti speciali.

Nella giornata conclusiva di domenica 25 agosto, invece, si entra nel mondo dei parchi e dei prodotti con il Presidente Bob Chapek. L’incontro inizia alle 10:30 e proporrà una panoramica delle novità previste per i vari parchi, inclusi i progetti di trasformazione per Epcot nel Walt Disney World Resort in Florida.

Durante i tre giorni dell'Expo, si potrà inoltre visitare un'interessante mostra dedicata ai costumi disneyiani grazie al Walt Disney Archives Presents Heroes and Villains: The Art of the Disney Costume. Esposti per i visitatori ci saranno più di 70 abiti tratti da 55 anni di storia cinematografia e televisiva, dal classico Mary Poppins al più recente Aladdin.

L'evento comprenderà una mostra dedicata a Cenerentola (il Cinderella's Workshop), dove si potranno ammirare i vestiti che la principessa ha indossato nelle sue varie incarnazioni live-action - incluso il vestito di Scarlett Johansson (la Vedova Nera Marvel) per il servizio fotografico Disney Dream Portraits del 2017 a cura di Annie Leibovitz.

Disney ha chiarito che il programma è soggetto ad aggiornamenti, che verranno comunicati nelle prossime settimane.

Se vi trovate in California e volete partecipare al D23 Expo 2019, potete acquistare un biglietto per un ingresso singolo a 89 dollari.