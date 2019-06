Darksiders Genesis, arriva lo spin-off in stile Diablo per i cavalieri dell'Apocalisse

Videogames

07/06/2019

La saga di Darksiders torna con uno spin-off che abbraccia le meccaniche dei giochi di ruolo d'azione. L'uscita è fissata nel corso dell'anno, anche su Google Stadia!

I cavalieri dell'Apocalisse sono pronti a tornare a combattere nell'universo videoludico. Quelli a marchio THQ Nordic, compagnia nata dall'acquisizione della compianta THQ da parte di Nordic Games, che negli anni si sono esibiti nei tre capitoli principali della saga di Darksiders.

Dopo l'avventura con protagonista la conturbante Furia, il pubisher ha quindi deciso di dedicarsi a uno spin-off che rivoluziona la tradizionale formula di gioco del franchise - definito più volte come una rivisitazione in salsa gotica di The Legend of Zelda. Spazio allora a Darksiders Genesis, ambientato prima dei fatti narrati nel capostipite e presentato con un primo trailer dal deciso retrogusto "rock". Che non dimentica comunque la sua natura apocalittica:

Genesis non prosegue la storia del terzo episodio, ma fa da prequel a quello primogenio, presentandosi come un actionRPG molto simile al celebre Diablo di casa Blizzard. Quindi con visuale isometrica. I personaggi utilizzabili dai giocatori saranno due, Guerra - già protagonista del primo capitolo - e l'inedito Conflitto, ultimo cavaliere che mancava all'appello. Il primo scatenerà la sua furia sui nemici con la sua enorme spada, mentre il fratello darà man forte scaricando proiettili con la sua coppia di pistole.

Gli sviluppatori di Airship Syndicate, autori di Battle Chasers Nightwar, promettono che potremo passare istantaneamente dall'uno all'altro protagonista. A seguire, poi, la sinossi ufficiale di Darkiders Genesis:

Ancora sconvolti dagli eventi nell'Eden, Guerra e Conflitto hanno ricevuto un nuovo incarico: Lucifero, l'enigmatico e infido re dei demoni, sta complottando di sconvolgere l'Equilibrio concedendo potere ad alcuni Arcidemoni dell'Inferno. Guerra e Conflitto devono dare la caccia a questi Arcidemoni, raccogliere informazioni e sopravvivere a un'intricata cospirazione demoniaca che minaccia di perturbare per sempre l'Equilibrio e distruggere tutto il creato.

Il gioco verrà lanciato nel corso del 2019 su PlayStation 4, Xbox One, PC via Steam, Nintendo Switch e Google Stadia. Darksiders Genesis è il secondo dei tre annunci promessi da THQ Nordic. Il primo è stato SpongeBob SquarePants Battle for Bikini Bottom Rehydrated, il terzo è atteso oggi 7 giugno alle 19:00.