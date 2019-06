Dawson's Creek: a Michelle Williams piacerebbe tornare come fantasma per un revival

Dawson's Creek: a Michelle Williams piacerebbe tornare come fantasma per un revival

È una di quelle cose che succedono e basta. Dal momento in cui mi sono accorto della sua esistenza ci ho riso tantissimo sopra. Lavori per sei anni, e fai oltre 100 episodi o quello che sono, e poi tutto si riduce a una clip di 4 secondi.

James Van Der Beek ha ricreato l'iconico momento nel talk show di Funny or Die "Under a Rock" (nel video in copertina al minuto 1:58 ). Nel programma, la conduttrice Tig Notaro intervista alcuni ospiti famosi che non conosce e prova ad indovinare chi siano. James le dà una serie di indizi sul suo nome e su Dawson's Creek. Il risultato è molto divertente, perché raramente la Notaro riesce ad indovinare.

James Van Der Beek ha interpretato Dawson Leery in sei stagioni dello storico teen-drama Dawson's Creek . La serie si concentrava su un gruppo di giovani adolescenti in una cittadina di provincia (Capeside).

James Van Der Beek ha ricreato l'iconico meme di Dawson che piange. L'attore, in un momento molto divertente, ha riproposto l'iconica espressione in un talk show.

Questo sito internet utilizza cookie tecnici e di profilazione, anche di terze parti, per migliorare la tua esperienza di navigazione, analizzare l’utilizzo del sito e per proporti pubblicità in linea con le tue preferenze. Puoi saperne di più o per negare il consenso ad alcuni a tutti i cookie clicca qui Informativa sui Cookies. Chiudendo questo banner, cliccando in seguito o continuando a utilizzare il sito, acconsenti all’utilizzo dei predetti cookie.

Ok