Dune: Denis Villeneuve promette un adattamento fedele allo spirito del libro

Fresco del basso consenso ricevuto dal suo grande blockbuster Blade Runner 2049, il regista Denis Villeneuve oggi è immerso nelle dense e ricche acque dell’universo narrativo di Dune, adattando il romanzo di Frank Herbert per il grande schermo e tentando ancora una volta di far felici gli appassionati di fantascienza e fantasy.

Questo romanzo, si sa, non è estraneo al cinema. Nel 1984 il leggendario regista David Lynch ha dato un'appropriata visione "lynchiana", appunto, al materiale scritto da Herbert. Ma come verrà considerata, invece, la visione di Villeneuve? LRM annuncia che il regista canadese ha scritto una sceneggiatura molto fedele al romanzo. Infatti, l'attore David Dastmalchian ha rivelato sulle pagine di CinemaBlend che ci si può aspettare una versione molto più vicina alla trama del romanzo che non quella precedente di Lynch.

Ho letto il libro e ho visto il film. Sono un grande fan di David Lynch per cui c'è tanto materiale del suo film che amo, ma per essere onesti non l'ho più visto da quando andavo al college. È passato un sacco di tempo. Quando entrai nel cast del nuovo film dedicato a Dune, decisi di non rivedere la pellicola di Lynch ma di rileggere il libro, che amo tantissimo. L'ho letto soltanto una volta ma di tanto in tanto vado a spulciarlo per carpire frasi e periodi qui e là. È un fulgido esempio di scrittura filosofica molto densa ma anche molto divertente. È davvero eccitante il pensiero che tale livello di maturità e complessità nella scrittura di Herbert andrà a finire sul grande schermo grazie a Denis Villeneuve. E il cast che ha messo insieme è eccezionale.

Non potrei davvero discutere molto sulla sceneggiatura o sul copione, ma posso dire la vecchia frase 'fedele allo spirito di' o "in onore dello spirito di', e per essere onesti non ho visto molto della recente sceneggiatura ma soltanto parte del film e sentito come ne ha parlato Denis, è assolutamente fedelee onora fino in fondo il romanzo di Frank Herbert. Tradurre la forma romanzo in un adattamento per il cinema richiede di saper padroneggiare molto bene l'arte dello storytelling e credo che non ci sia persona migliore di Denis per farlo. È davvero coraggioso. Fa una scelta e va in quella direzione fino alla fine.